2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2019, США, боевик, фантастика
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, семейный, фэнтези
2026, Россия, боевик, фантастика
2008, США, фэнтези, мелодрама
2026, США, приключения, драма
2026, Россия, фэнтези, семейный
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, Россия, исторический, драма
2026, США, ужасы, триллер
Колбасную нарезку оставьте в прошлом: что ставить на стол в новогоднюю ночь-2027, чтоб задобрить Красную Огненную козу и удивить гостей
82 000 000 просмотров за несколько недель: новый детектив Netflix наперебой сравнивают с «Молчанием ягнят» – но не спасает даже Де Ниро
Пока «Метод» и «Эпидемия» разрывали Netflix, эти 3 российских сериала приютил Amazon: за №1 иностранцы «целуют руки Бурунову»
Смотрел «Клон» 4 раза, но сложный тест по сериалу прошел лишь на 6/8: «завалился» на камне Жади и свадьбе Зейна – сможете лучше?
«Джеймсом Бондом от Тарантино» внезапно оказался этот свежий триллер: «Убить Билла» и «Джанго» на минималках с 85% на RT
Про Кашпировского сняли лишь один сериал, и экстрасенс после него хотел идти в суд: «Сплошная ложь от начала до конца, это провал»
Почему Гэндальф стоял истуканом и не плакал в последней сцене «Возвращения короля»: виноват в этом Питер Джексон
«Всё. Дальше не смотрю»: самый бесячий персонаж «Невского 8» «сношает мозг» зрителю все 10 серий — даже Белова бесит меньше