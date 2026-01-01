Режу горлышки бутылок и складирую на даче: осенью и летом спасает грядки и помогает посадке

Колбасную нарезку оставьте в прошлом: что ставить на стол в новогоднюю ночь-2027, чтоб задобрить Красную Огненную козу и удивить гостей

Вспомнила простой метод из СССР — дома стало теплее за один вечер: без ремонта и обогревателя

82 000 000 просмотров за несколько недель: новый детектив Netflix наперебой сравнивают с «Молчанием ягнят» – но не спасает даже Де Ниро

Пока «Метод» и «Эпидемия» разрывали Netflix, эти 3 российских сериала приютил Amazon: за №1 иностранцы «целуют руки Бурунову»

Смотрел «Клон» 4 раза, но сложный тест по сериалу прошел лишь на 6/8: «завалился» на камне Жади и свадьбе Зейна – сможете лучше?

«Джеймсом Бондом от Тарантино» внезапно оказался этот свежий триллер: «Убить Билла» и «Джанго» на минималках с 85% на RT

Про Кашпировского сняли лишь один сериал, и экстрасенс после него хотел идти в суд: «Сплошная ложь от начала до конца, это провал»

Почему Гэндальф стоял истуканом и не плакал в последней сцене «Возвращения короля»: виноват в этом Питер Джексон

«Всё. Дальше не смотрю»: самый бесячий персонаж «Невского 8» «сношает мозг» зрителю все 10 серий — даже Белова бесит меньше