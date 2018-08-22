Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасное задание Опасное задание
Киноафиша Фильмы Опасное задание Отзывы о фильме «Опасное задание»
Beast of Burden Опасное задание 2018 / США
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Опасное задание»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Уволенный из военно-воздушных сил пилот Шон Хаггерти, сильно нуждаясь в деньгах, соглашается нарушить закон и перевести через границу некий груз. Пока герой решает, как в кратчайшие сроки добраться до места сброса, его телефон просто разрывается от постоянных звонков. Начиная с беспокоящейся жены, не знающей о задании мужа, беспокоящихся о грузе клиентов, и третьей стороны, имеющей виды на товар, перевозимый Шоном. И пока за окном бушует непогода, а за ним пытается следить дрон, Шону нужно…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
dauriy98 22 августа 2018, 19:04
Тупее фильма не придумать ) ушли даже не стали досматривать и мы были не одни такие )
22 августа 2018, 19:04 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 10 комментариев
Новые боги: Ян Цзянь
Новые боги: Ян Цзянь 1 комментарий
Вызов
Вызов 200 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App