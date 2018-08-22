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Уволенный из военно-воздушных сил пилот Шон Хаггерти, сильно нуждаясь в деньгах, соглашается нарушить закон и перевести через границу некий груз. Пока герой решает, как в кратчайшие сроки добраться до места сброса, его телефон просто разрывается от постоянных звонков. Начиная с беспокоящейся жены, не знающей о задании мужа, беспокоящихся о грузе клиентов, и третьей стороны, имеющей виды на товар, перевозимый Шоном. И пока за окном бушует непогода, а за ним пытается следить дрон, Шону нужно…