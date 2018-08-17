«Опасное задание»: Рецензия Киноафиши

Перелет длиною в жизнь

Уволенный из военно-воздушных сил пилот Шон Хаггерти, сильно нуждаясь в деньгах, соглашается нарушить закон и перевести через границу некий груз. Пока герой решает, как в кратчайшие сроки добраться до места сброса, его телефон просто разрывается от постоянных звонков. Начиная с беспокоящейся жены, не знающей о задании мужа, беспокоящихся о грузе клиентов, и третьей стороны, имеющей виды на товар, перевозимый Шоном. И пока за окном бушует непогода, а за ним пытается следить дрон, Шону нужно решить, как действовать дальше и как убедить заказчиков оставить их с женой в живых, когда те получат груз и больше в его услугах нуждаться не будут.

Кадр из фильма «Опасное задание»

Ничем пока не примечательный режиссер Йеспер Гансландт при помощи невероятного волшебства смог найти для своего проекта просто великолепный актерский состав. Дэниэл Рэдклифф как будто бы только выбрался из своего предыдущего фильма «Джунгли», выжил на съемках и отправился покорять небо. Актер все еще пытается убедить своих фанатов и остальных зрителей, что он не просто везунчик, а действительно талантливый актер, готовый ради роли на многое. По этой же причине и, конечно, для расширения портфолио сюда забрели одна из дочерей Мэрил Стрип – Грэйс Гаммер («Милая Фрэнсис», «Предел риска») и Пабло Шрайбер («13 часов: Тайные солдаты Бенгази», «Вики Кристина Барселона», а также один из самых запоминающихся персонажей сериала «Американские боги» - лепрекон Суини, несмотря на рост и проблемы с везением, отжигающий весь первый сезон).

Кадр из фильма «Опасное задание»

«Опасное задание» начинается как сплав «Водилы» с Фрэнком Грилло – очередной кинопроект Netflix и «Лока» с Томом Харди, где он весь фильм болтает по телефону и всеми силами старается удержать зрителей у экрана. Вся суть истории – это «Сделано в Америке» Дага Лаймана, правда, у фильма с Томом Крузом был юмор, Донал Глисон и бюджет, и благодаря всему этому картина снискала неплохую кассу и прессу. Игры в Тарантино заводят создателей в тупик, потому что в какой-то момент герой просто рассказывает очередному телефонному собеседнику о том, что везет в самолете. А финал и вовсе абсурден - он выглядит как попытка оправдать хоть часть вложенных в проект средств за счет шумного и дико притянутого эпизода со стрельбой и убийствами. Это скорее выглядит завязкой очередного телевизионного детектива, чем развязкой фильма-обманки.

Кадр из фильма «Опасное задание»

Фильм «Опасное задание» отлично выглядит на кадрах, по заявленному сюжету и даже при просмотре трейлера, но быстро разваливается на неровные части и объединяется создателями некоей «грубой ниткой», в попытке соединить фрагменты абсолютного банального сюжета. Интересен проект лишь как часть карьеры главной звезды картины – Дэниэла Рэдклиффа, но сама тема существования человека в замкнутом пространстве с каждым новым фильмом выглядит все более банальной, особенно когда у авторов нет в рукаве никаких твистов и небанальных решений. Тем более проект зачем-то сделали очень серьезным, несмотря на все косяки и проблемы с сюжетом. Не помогают фильму ни флэшбеки, почему-то зацикливающиеся на одной сцене, ни не понятный до конца груз, который перевозит Хаггерти, ни развязка, прицепленная здесь как очередная случайно найденная составляющая Франкенштейна. Фильм исключительно для домашнего просмотра, никакие огромные экраны и впечатляющий звук не смогли бы закрыть или замазать всю убогость и вторичность продаваемого зрителям материала.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 16 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Опасное задание»