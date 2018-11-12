Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ненастье
Отзывы о фильме «Ненастье»
Ненастье
2019 / Россия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Отзывы о фильме «Ненастье»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Vlad Mol
12 ноября 2018, 22:24
Вполне приличный фильм,особенно на фоне той серятины,что массово и практически ежедневно показывает Т.В.на всех федеральных каналах...
12 ноября 2018, 22:24
2
1
Ответить
Vjaceslav Sergo
12 ноября 2018, 23:17
Просмотрев первые три серии не понял и что это было...театр?...автор возможно в 90 ещё в школу ходил или прогуливал...Короче цирк...Сценаритам...ну вы хоть поинтересуйтесь что происходило на самом деле в 90...людей уничтожено больше чем ВОВ 41г...бомонд живёт в другой реальности...спускайтесь на землю...
12 ноября 2018, 23:17
1
2
Ответить
Ирен Браун (Панкина)
13 ноября 2018, 23:55
Мне фильм очень нравится.Я не читала книгу.По фильму события максимально приближены к реальным. Об Афганской войне наслышена ,что называется, из первых уст.В 1979 году я поступила в Московский институт сельскохозяйственного производства им В.П.Горячкина. Со мной поступали ребята-афганцы,у них была льгота при поступлении.С первого года войны у них практически у всех была нарушена психика.Сколько было уничтожено молодых здоровых парней....И ради чего? Чтобы 10 лет мясорубки потом объявить ошибкой?
13 ноября 2018, 23:55
1
0
Ответить
михаил потапов
14 ноября 2018, 19:47
в ответ на сообщение
Vjaceslav Sergo от 12 ноября 2018, 23:17
Видно ты не знаешь,как было.Фильм снят очень реально,я смотрел и в роли практически каждого артиста видел своих друзей и знакомых.В то время это происходило в каждом городе России. Потом лидеров закрывали или убивали.
14 ноября 2018, 19:47
2
0
Ответить
Наталья Морозова
15 ноября 2018, 20:48
Отличный фильм Ненастье, смотрела на одном дыхании, слёзы правда душили
15 ноября 2018, 20:48
1
0
Ответить
Ольга З
1 декабря 2018, 14:48
Фильм просто отличный.
Неоднозначный, снятый по роману, написанному на основе реальных событий. Роман Иванова читала, тоже понравился.
Потрясающе показаны чувства, вообще история очень тонкая. Если кто-то увидел только разборки, может стоит пересмотреть. Все актеры великолепны.
Главные герои очень органичны, второстепенные персонажи подобраны с любовью. Урсуляк мастер создавать нужное настроение и атмосферу!
Голубев отлично сыграл Басунова - на 100%.
Бычегор с женой очень колоритные).
Смотрела на одном дыхании, однозначно буду пересматривать.
Конечно фильм не для всех, но таких фильмов и не бывает).
СПАСИБО за КИНО!!!
1 декабря 2018, 14:48
1
0
Ответить
נדיה קופסטס
12 декабря 2018, 14:36
Фильм слабый,книга сильнее.Союз опять захотели?силой искусства подводят к мысли,что в империи было хорошо
12 декабря 2018, 14:36
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мумиёшки
1 комментарий
Вызов
230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
21 комментарий
14+: Продолжение
11 комментариев
Мать
2 комментария
Экзорцист Ватикана
1 комментарий
Хотя бы кинода 2
8 комментариев
Русский крест
32 комментария
Дорогие мама и папа
3 комментария
Джон Уик 4
58 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Неоднозначный, снятый по роману, написанному на основе реальных событий. Роман Иванова читала, тоже понравился.
Потрясающе показаны чувства, вообще история очень тонкая. Если кто-то увидел только разборки, может стоит пересмотреть. Все актеры великолепны.
Главные герои очень органичны, второстепенные персонажи подобраны с любовью. Урсуляк мастер создавать нужное настроение и атмосферу!
Голубев отлично сыграл Басунова - на 100%.
Бычегор с женой очень колоритные).
Смотрела на одном дыхании, однозначно буду пересматривать.
Конечно фильм не для всех, но таких фильмов и не бывает).
СПАСИБО за КИНО!!!
Авторизация по e-mail