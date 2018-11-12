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Ненастье 2019 / Россия
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Отзывы о фильме «Ненастье»

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Vlad Mol 12 ноября 2018, 22:24
Вполне приличный фильм,особенно на фоне той серятины,что массово и практически ежедневно показывает Т.В.на всех федеральных каналах...
12 ноября 2018, 22:24 Ответить
Vjaceslav Sergo 12 ноября 2018, 23:17
Просмотрев первые три серии не понял и что это было...театр?...автор возможно в 90 ещё в школу ходил или прогуливал...Короче цирк...Сценаритам...ну вы хоть поинтересуйтесь что происходило на самом деле в 90...людей уничтожено больше чем ВОВ 41г...бомонд живёт в другой реальности...спускайтесь на землю...
12 ноября 2018, 23:17 Ответить
Ирен Браун (Панкина) 13 ноября 2018, 23:55
Мне фильм очень нравится.Я не читала книгу.По фильму события максимально приближены к реальным. Об Афганской войне наслышена ,что называется, из первых уст.В 1979 году я поступила в Московский институт сельскохозяйственного производства им В.П.Горячкина. Со мной поступали ребята-афганцы,у них была льгота при поступлении.С первого года войны у них практически у всех была нарушена психика.Сколько было уничтожено молодых здоровых парней....И ради чего? Чтобы 10 лет мясорубки потом объявить ошибкой?
13 ноября 2018, 23:55 Ответить
михаил потапов 14 ноября 2018, 19:47
в ответ на сообщение Vjaceslav Sergo от 12 ноября 2018, 23:17
Видно ты не знаешь,как было.Фильм снят очень реально,я смотрел и в роли практически каждого артиста видел своих друзей и знакомых.В то время это происходило в каждом городе России. Потом лидеров закрывали или убивали.
14 ноября 2018, 19:47 Ответить
Наталья Морозова 15 ноября 2018, 20:48
Отличный фильм Ненастье, смотрела на одном дыхании, слёзы правда душили
15 ноября 2018, 20:48 Ответить
Ольга З 1 декабря 2018, 14:48
Фильм просто отличный.
Неоднозначный, снятый по роману, написанному на основе реальных событий. Роман Иванова читала, тоже понравился.
Потрясающе показаны чувства, вообще история очень тонкая. Если кто-то увидел только разборки, может стоит пересмотреть. Все актеры великолепны.
Главные герои очень органичны, второстепенные персонажи подобраны с любовью. Урсуляк мастер создавать нужное настроение и атмосферу!
Голубев отлично сыграл Басунова - на 100%.
Бычегор с женой очень колоритные).
Смотрела на одном дыхании, однозначно буду пересматривать.
Конечно фильм не для всех, но таких фильмов и не бывает).
СПАСИБО за КИНО!!!
1 декабря 2018, 14:48 Ответить
נדיה קופסטס 12 декабря 2018, 14:36
Фильм слабый,книга сильнее.Союз опять захотели?силой искусства подводят к мысли,что в империи было хорошо
12 декабря 2018, 14:36 Ответить
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