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Благополучное возвращение на родину
Киноафиша Фильмы Благополучное возвращение на родину
Kali patrida, syntrofe

Благополучное возвращение на родину, 1986

1986 / Греция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 апреля 1986
Возраст 16+
Режиссер
Лефтерис Ксанопулос
В ролях
Афина Пападимитриу
Петер Трокан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Благополучное возвращение на родину 1 постер
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