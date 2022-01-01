Благополучное возвращение на родину, 1986

Жанр: документальный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1986 Премьера в мире 1 апреля 1986 Возраст 16+ Режиссер Лефтерис Ксанопулос В ролях Афина Пападимитриу Петер Трокан Все актеры и съемочная группа 1 постер

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