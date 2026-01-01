Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Волны

Награды и номинации фильма Волны 2011

ММКФ 2011 ММКФ 2011
Золотой Святой Георгий
Победитель
Лучший актер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
