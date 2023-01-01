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Инглиш-винглиш
Киноафиша Фильмы Инглиш-винглиш Инглиш-винглиш, 2012: актеры и роли
English Vinglish Инглиш-винглиш 2012 / Индия
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Инглиш-винглиш, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гаури Шинде Gauri Shinde
В ролях
Шридеви Sridevi Адиль Хуссэйн Адиль Хуссэйн Adil Hussain Мехди Неббу Мехди Неббу Mehdi Nebbou Прия Ананд Priya Anand
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