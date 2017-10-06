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4.4
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Безумие 13
4.4
Безумие 13
, 2017
Dementia 13
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.4
В ролях
Джулия Кампанелли
Gloria Haloran
Ана Изабелль
Louise
Стив Политс
Dale
Channing Pickett
Rose Haloran
Marianne Noscheze
Billy Haloran
Ben van Berkum
Kane
Anthony Salvador Lewis
Father Matos
Донал Брофи
Ray
Leif Steinert
Wood
Roland Sands
Arthur
Режиссер
Ричард Лемэй
Сценарист
Dan DeFilippo
,
Justin Smith
Композитор
Adonis Tsilimparis
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
6 октября 2017
Дата выхода
6 октября 2017
Латвия
6 октября 2017
США
Производство
Pipeline Entertainment (II), Haloran LLC
Другие названия
Dementia 13, Demência 13, Demencia fatal, Haloran Manor, Parafrosini, Parafrosini 13, Παραφροσύνη, Παραφροσύνη 13, Безумие 13
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Рейтинг фильма
4.4
Оцените
12
голосов
4.4
IMDb
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