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Грабители
Отзывы о фильме «Грабители»
Грабители
Грабители
2017 / Россия
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Владимир Горинов
17 октября 2017, 13:53
Посмотрел с удовольствием! Очень приятно было увидеть в фильме родной город и знакомые места. Не скажу что шедевр но смотрится на оном дыхании. Динамичный и яркий фильм без лишней "гопоты" и сьемок за гаражами в подворотне.
17 октября 2017, 13:53
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