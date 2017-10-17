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Грабители
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Грабители Грабители 2017 / Россия
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Отзывы о фильме «Грабители»

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Владимир Горинов 17 октября 2017, 13:53
Посмотрел с удовольствием! Очень приятно было увидеть в фильме родной город и знакомые места. Не скажу что шедевр но смотрится на оном дыхании. Динамичный и яркий фильм без лишней "гопоты" и сьемок за гаражами в подворотне.
17 октября 2017, 13:53 Ответить
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