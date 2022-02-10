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Синема нуво
Киноафиша Фильмы Синема нуво Отзывы о фильме «Синема нуво»
Cinema Novo Синема нуво 2016 / Бразилия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Синема нуво»

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User 10 февраля 2022, 15:25
Оценка
Для знакомства с латиноамериканским кинематографом самое то. \n\n\nМожет, не всем «зайдет», но посмотреть стоит.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nРасширяет кругозор.
10 февраля 2022, 15:25 Ответить
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