Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Китаянка
Киноафиша Фильмы Китаянка Отзывы о фильме «Китаянка»
La chinoise Китаянка 1967 / Франция
7.1 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Китаянка»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
Приложение киноафиши