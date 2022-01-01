TheatreHD: Ангел-истребитель, 2017

Премьера оперы «Ангел-истребитель» пройдет в этом сезоне в Мет под управлением автора, Томаса Адеса. Опера написана в 2016 году, театр Метрополитен Опера стал одним из со-заказчиков сочинения. Либретто на английском языке основано на сценарии Луиса Бунюэля и Луиса Алькориса к известному фильму Бунюэля 1962 года. За постановку отвечает Том Кернс, автор либретто. «Ангел-истребитель» был совместно заказан Королевской оперой Ковент-Гарден, Королевским датским театром, Зальцбургским фестивалем и театром Метрополитен Опера, спектакль также является совместной постановкой всех названных компаний. Мировая премьера состоялась в 2016 году на Зальцбургском фестивале.