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TheatreHD: Ангел-истребитель
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Metropolitan Opera: The Exterminating Angel

TheatreHD: Ангел-истребитель, 2017

2017 / США
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О фильме

Премьера оперы «Ангел-истребитель» пройдет в этом сезоне в Мет под управлением автора, Томаса Адеса. Опера написана в 2016 году, театр Метрополитен Опера стал одним из со-заказчиков сочинения. Либретто на английском языке основано на сценарии Луиса Бунюэля и Луиса Алькориса к известному фильму Бунюэля 1962 года. За постановку отвечает Том Кернс, автор либретто. «Ангел-истребитель» был совместно заказан Королевской оперой Ковент-Гарден, Королевским датским театром, Зальцбургским фестивалем и театром Метрополитен Опера, спектакль также является совместной постановкой всех названных компаний. Мировая премьера состоялась в 2016 году на Зальцбургском фестивале.

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Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Том Кернс
В ролях
Одри Луна
Аманда Эчалас
Софи Беван
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Ангел-истребитель 1 постер
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