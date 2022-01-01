Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке

Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел

В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать

Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение

Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет

Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке

«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу

«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе

Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле

«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны