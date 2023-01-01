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Игра Джералда Игра Джералда
Киноафиша Фильмы Игра Джералда Игра Джералда, 2018: актеры и роли
Gerald's Game Игра Джералда 2018 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Игра Джералда, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Флэнеган Майк Флэнеган Mike Flanagan
В ролях
Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Кейт Сигел Кейт Сигел Kate Siegel Кьяра Аурелия Кьяра Аурелия Chiara Aurelia Кимберли Баттиста Kimberly Battista Брэд Спирс Чарльз Адамс Charles C. Adams Jr.
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