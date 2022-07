1 The Beginning Stephen Warbeck 1:10

2 Fiona Has to Work (Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: IV. Sarabande [Excerpt]) Angela Hewitt / Иоганн Себастьян Бах 1:44

3 Piano Gift Stephen Warbeck 2:09

4 Walking to Court (Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: I. Sinfonia [Excerpt]) Angela Hewitt / Иоганн Себастьян Бах 1:19

5 Before the Rehearsal Stephen Warbeck 1:48

6 The Visit Stephen Warbeck 3:00

7 The Judgement Stephen Warbeck 1:40

8 The Nieces Stephen Warbeck 1:06

9 Phone Message Stephen Warbeck 1:22

10 Obsession Stephen Warbeck 0:48

11 Sending Adam Away Stephen Warbeck 1:15

12 Train Journey Stephen Warbeck 2:34

13 Adam in Newcastle Stephen Warbeck 1:14

14 Before the Taxi Stephen Warbeck 4:44

15 Royal Courts of Justice Stephen Warbeck 1:05

16 I Am the Monarch of the Sea Stephen Warbeck 1:10

17 The Message Stephen Warbeck 1:33

18 The Concert Stephen Warbeck 1:46

19 The Hospice Stephen Warbeck 4:26

20 Fiona's Story Stephen Warbeck 3:43