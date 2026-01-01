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Фильмы
Как дети
Как дети
, 2018
Россия / мелодрама, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Соня Карпунина
,
Фатима Ибрагимбекова
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2018
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
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