В мире альтернативного настоящего особенно развита генная инженерия. Общество разделено на особые касты, принадлежность к которым можно определить с первого взгляда. Модификации генов накладывали отпечаток как на развитие внутренних качеств, так и на внешний вид. «Правители» были наделены абсолютной красотой, «ученые» - самым развитым интеллектом, «чернорабочие» - выносливостью и мускулатурой. Появились «люди-амфибии», «люди-солдаты» и пр.

Главный герой – изгой, не принадлежащий ни к одной из каст. В нем ничего не улучшено, но при этом он ничего и не лишен. Не знает своих родителей, живет в приемной семье. Технический гений, всесторонне развитый естественным путем человек. Своего рода Леонардо да Винчи, в мире, где все заточено под узких специалистов «генетиков».

Расследуя тайну своего прошлого, герой вынужден надеть маску, чтобы сохранить свое инкогнито и бороться с несправедливостью в городе. Это история о становлении «супергероя», о человеке, который «сделал себя сам» и сам выбрал свой путь. Своим примером и поступками герой может навсегда изменить мир, в котором существует.