Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элефант Элефант
Киноафиша Фильмы Элефант Награды и номинации фильма Элефант
Элефант 2019 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Элефант

Вся информация о фильме
Окно в Европу 2019 Окно в Европу 2019
Конкурс "Игровое кино. Осенние премьеры"
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше