Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пространство для жизни Роберта Уилсона Пространство для жизни Роберта Уилсона
Киноафиша Фильмы Пространство для жизни Роберта Уилсона
A Living Space

Пространство для жизни Роберта Уилсона, 2017

2017 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«Пространство для жизни» - необычное исследование летней лаборатории в культурном центре Watermill, где театральный режиссер и художник Роберт Уилсон ежегодно собирает почти сотню молодых художников со всего света, давая им возможность поработать с такими известными деятелями искусства, как Джим Джармуш, Филипп Гласс, Даниэль Либескинд. Этот беспрецедентный фильм документирует 50 дней летней программы, включая интервью с самим Робертом Уилсоном, приглашенными художниками и участниками, а также показывает уникальные кадры репетиций, которые дают представление о творческом методе Роберта Уилсона.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Якуб Джан
В ролях
Роберт Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пространство для жизни Роберта Уилсона 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши