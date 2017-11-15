Пространство для жизни Роберта Уилсона, 2017

«Пространство для жизни» - необычное исследование летней лаборатории в культурном центре Watermill, где театральный режиссер и художник Роберт Уилсон ежегодно собирает почти сотню молодых художников со всего света, давая им возможность поработать с такими известными деятелями искусства, как Джим Джармуш, Филипп Гласс, Даниэль Либескинд. Этот беспрецедентный фильм документирует 50 дней летней программы, включая интервью с самим Робертом Уилсоном, приглашенными художниками и участниками, а также показывает уникальные кадры репетиций, которые дают представление о творческом методе Роберта Уилсона.