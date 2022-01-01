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Семейство Стайн. Становление современного искусства
Киноафиша Фильмы Семейство Стайн. Становление современного искусства
The Stein Family: The Making of Modern Art

Семейство Стайн. Становление современного искусства, 2011

2011 / Франция
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О фильме

Первый фильм, посвященный истории этой необычной семьи и ее вкладу в современное искусство. Американцы немецкого происхождения, семейство Стайн поселилось в Париже в начале XX века. Гертруда, писатель-авангардист, вместе со своим братом Лео проживали на улице Флёрюс, а Майкл, их старший брат, со своей женой Сарой жили на улице Мадам. Стайн первыми начали покупать работы Матисса и Пикассо. Они открыли двери своего дома для всех представителей авангарда и собрали одну из самых выдающихся коллекций современного искусства. В фильме рассказывается о влиянии семьи Стайн на современное искусство, взглядах Лео на современность, дружбе Гертруды и Пикассо, связи Сары и Майкла с Матиссом, а также о проектах Гертруды в 1920-х и 30-х годах с такими художниками, как Пикассо, Грис, Массон и Пикабиа.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2011
Возраст 12+
Режиссер
Элизабет Леннард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейство Стайн. Становление современного искусства 1 постер
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