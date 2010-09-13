Скандальные импрессионисты, 2010

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о выходе в прокат О фильме Вдохновленное Барбизонской школой реализма и такими мастерами, как Коро, Руссо, Милле и Добиньи, на художественной сцене появляется новое поколение художников - Курбе, Писсарро, Йонгкинд, Ренуар, Базиль, Сезанн, Кайботт, Берта Моризо и Клод Моне. Стремясь "увидеть мгновение", импрессионисты утверждали красоту повседневной действительности, выступали против условностей привычных жанров, вызывая насмешки и откровенную неприязнь мэтров и публики. "Салон отверженных" на долгие годы стал символом и прибежищем тех, кого спустя время признали важнейшими художниками конца XIX – начала XX вв. Развернуть 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 52 минуты Год выпуска 2010 Премьера в мире 13 сентября 2010 Возраст 12+ Режиссер Франсуа Леви-Кюенц Все актеры и съемочная группа 1 постер

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