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Скандальные импрессионисты
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Le scandale impressionniste

Скандальные импрессионисты, 2010

2010 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Вдохновленное Барбизонской школой реализма и такими мастерами, как Коро, Руссо, Милле и Добиньи, на художественной сцене появляется новое поколение художников - Курбе, Писсарро, Йонгкинд, Ренуар, Базиль, Сезанн, Кайботт, Берта Моризо и Клод Моне.

Стремясь "увидеть мгновение", импрессионисты утверждали красоту повседневной действительности, выступали против условностей привычных жанров, вызывая насмешки и откровенную неприязнь мэтров и публики. "Салон отверженных" на долгие годы стал символом и прибежищем тех, кого спустя время признали важнейшими художниками конца XIX – начала XX вв.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 13 сентября 2010
Возраст 12+
Режиссер
Франсуа Леви-Кюенц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скандальные импрессионисты 1 постер
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