Едва не утонув в озере, жизнь Мэдисон начинает наполняться страхом. Не в состоянии описать то, что случилось с ней, когда она была под водой, у девушки начинает развиваться гидрофобия. Измученная своим пост-травматическим стрессом, Мэдисон пытается отгородиться от мира, но её страх усиливается, и она сталкивается с видением тёмной фигуры, которая преследует её днём и ночью. Наблюдая за борьбой девушкой со страхами и видениями, четверо друзей Мэдисон пытаться вмешаться необычным способом, и случайно открывают шлюз в тёмное небезопасное место.
СтранаКанада
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска2014
Премьера в мире22 августа 2014
Дата выхода
22 августа 2014
Великобритания
ПроизводствоBlack Fawn Films, Breakthrough Entertainment
Другие названия
The Drownsman, Hidrofóbia, The Tub, Trũng Đen, Утопленник, 溺殺魔 セバスチャン・ドナー