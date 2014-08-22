Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Утопленник
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
Утопленник

Утопленник

The Drownsman 18+
О фильме

Едва не утонув в озере, жизнь Мэдисон начинает наполняться страхом. Не в состоянии описать то, что случилось с ней, когда она была под водой, у девушки начинает развиваться гидрофобия. Измученная своим пост-травматическим стрессом, Мэдисон пытается отгородиться от мира, но её страх усиливается, и она сталкивается с видением тёмной фигуры, которая преследует её днём и ночью. Наблюдая за борьбой девушкой со страхами и видениями, четверо друзей Мэдисон пытаться вмешаться необычным способом, и случайно открывают шлюз в тёмное небезопасное место.
Страна Канада
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 22 августа 2014
Дата выхода
22 августа 2014 Великобритания
Производство Black Fawn Films, Breakthrough Entertainment
Другие названия
The Drownsman, Hidrofóbia, The Tub, Trũng Đen, Утопленник, 溺殺魔　セバスチャン・ドナー
Режиссер
Чад Арчибальд
Чад Арчибальд
В ролях
Мишель Майлетт
Мишель Майлетт
Кэролайн Корицки
Джемма Берд Мэтисон
Сидни Кондрасс
Клэр Бастейбл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.1
11 голосов
4.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
