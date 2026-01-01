Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Охота на призраков
Награды и номинации фильма Охота на призраков
Награды и номинации фильма Охота на призраков 2017
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
Берлинале 2017
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Победитель
Документальный фильм
Номинант
