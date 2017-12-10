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Счастливого дня смерти Счастливого дня смерти
Киноафиша Фильмы Счастливого дня смерти Отзывы о фильме «Счастливого дня смерти»
Happy Death Day Счастливого дня смерти 2017 / США
7.6 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Счастливого дня смерти»

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Популярная, но крайне заносчивая студентка Три Гелбман просыпается в общежитии с незнакомым парнем. Сегодня день её рождения, и накануне она напилась до беспамятства. Но день, который начинается для неё вполне буднично, а завершиться должен отличным праздником, на самом деле заканчивается совсем иначе. Маньяк в маске убивает главную героиню на улице. После этого Три снова просыпается в общежитии с незнакомым парнем утром того же дня. С этого момента она вынуждена раз за разом проживать один и…

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SKY 10 декабря 2017, 11:41
Оценка
Тема вроде не очень оригинальная, но кино хорошее)
8/10
10 декабря 2017, 11:41 Ответить
JeyMacleod 18 декабря 2017, 21:26
Оценка
Хорошее кино на один раз. Довольно забавное. В самом начале гг была просто невыносима, а к концу стала очень даже приятной, это радует. Немного неожиданно было под конец, мы с другом при просмотре вроде подозревали этого человека, но всё равно было неожиданно. В общем, хорошая твёрдая четвёрка.
18 декабря 2017, 21:26 Ответить
Сергей Балашкин 20 декабря 2017, 18:49
Оценка
Так скажем типичное американское кино, туповатое, неправдоподобное ,не несящее смысловой нагрузки. А благодаря идеи с постоянным возвратом в начало еще и очень предсказуемое и надоедливое.
20 декабря 2017, 18:49 Ответить
Андрей 29 марта 2019, 21:31
Оценка
мне кажется, это что-то свеженькое!
9 баллов из 10ти!
всё на что-то похоже, но я тут увидел День Сурка, как ужастик, точнее триллер!
актрисе 10 баллов за умение показывать ухмылку ;)))
ну и сюжет закрутили немного!
29 марта 2019, 21:31 Ответить
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