Популярная, но крайне заносчивая студентка Три Гелбман просыпается в общежитии с незнакомым парнем. Сегодня день её рождения, и накануне она напилась до беспамятства. Но день, который начинается для неё вполне буднично, а завершиться должен отличным праздником, на самом деле заканчивается совсем иначе. Маньяк в маске убивает главную героиню на улице. После этого Три снова просыпается в общежитии с незнакомым парнем утром того же дня. С этого момента она вынуждена раз за разом проживать один и…
8/10
9 баллов из 10ти!
всё на что-то похоже, но я тут увидел День Сурка, как ужастик, точнее триллер!
актрисе 10 баллов за умение показывать ухмылку ;)))
ну и сюжет закрутили немного!
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