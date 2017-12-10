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Популярная, но крайне заносчивая студентка Три Гелбман просыпается в общежитии с незнакомым парнем. Сегодня день её рождения, и накануне она напилась до беспамятства. Но день, который начинается для неё вполне буднично, а завершиться должен отличным праздником, на самом деле заканчивается совсем иначе. Маньяк в маске убивает главную героиню на улице. После этого Три снова просыпается в общежитии с незнакомым парнем утром того же дня. С этого момента она вынуждена раз за разом проживать один и…