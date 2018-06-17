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Горячие каникулы
Отзывы о фильме «Горячие каникулы»
Swinging Safari
Горячие каникулы
2017 / Австралия
Трейлер
5.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Тати Фокс
17 июня 2018, 00:29
Оценка
Как ни странно, фильм уже посмотрела. От некоторых моментов волосы от ужаса дыбом, иногда вовсе мозг отказывается принимать происходящее. Фильм заставляет задуматься. В целом просмотром довольна,не жалею об этом.
17 июня 2018, 00:29
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