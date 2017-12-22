Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Праздничный переполох Праздничный переполох
Киноафиша Фильмы Праздничный переполох Отзывы о фильме «Праздничный переполох»
Le sens de la fête Праздничный переполох 2017 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Праздничный переполох»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Макс (Жан-Пьер Бакри) далеко не юноша, усталость и пресыщенность жизнью дают о себе знать. Он занимается организацией торжеств и в один «прекрасный» момент срывается – молодая пара, пытающаяся хоть как-то сэкономить при организации свадьбы, вынуждена выслушивать его саркастические выпады, а за словом он явно в карман не лезет. После такого начала рабочего дня Макс едет в старинный дворец, где запланировано празднование свадьбы обеспеченного и чрезвычайно придирчивого клиента.…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
lyzmaksim 22 декабря 2017, 12:57
Оценка
Для любителей жанра французского кино самое то. Легкое и воздушное( не буду сполерить, но тот кто видел фильм, тот поймет)
22 декабря 2017, 12:57 Ответить
Зарина Климкина 2 января 2018, 23:20
Абсолютно скучное кино. Не стоит внимания
2 января 2018, 23:20 Ответить
Дженни_Кодес 4 января 2018, 11:45
Оценка
Просто надо понимать стилистику французского кино. И то, что этот фильм идёт даже в "Доме кино", говорит о том, что он рассчитан на зрителя более умного, чем среднестатистическая масса любителей попкорна и чисто поржать.....
Фильм - хороший! Не ждите сумасшедшего экшена и моря смеха. Но там, однозначно, есть надо чем поразмыслить, над чем посмеяться.
4 января 2018, 11:45 Ответить
Elena Askerova 7 января 2018, 13:24
Оценка
Замечательный фильм! Весь фильм пронизан тонким французским юмором.
Действие ускоряется к концу фильма и нужно ловить каждую реплику. Я смотрела фильм с субтитрами и это усилило впечатление, т.к. слышишь интонацию актеров. В общем, к концу фильма я рыдала и хрюкала от смеха.
7 января 2018, 13:24 Ответить
арина владимирова 8 января 2018, 12:32
Оценка
Не стоит тратить время. Фильм легкий, но качество дубляжа очень-очень посредственное. Все обаяние французских комедий потеряно
8 января 2018, 12:32 Ответить
Виталя Кравченко 8 января 2018, 23:51
Оценка
Если честно полное гавно
8 января 2018, 23:51 Ответить
sprngf 13 января 2018, 17:09
Оценка
Фильм хороший!с удовольствием посмотрю ещё раз!
13 января 2018, 17:09 Ответить
Irina Antipova 12 сентября 2018, 22:19
в ответ на сообщение Дженни_Кодес от 4 января 2018, 11:45
Полностью согласна! Однозначно - 5 баллов!
12 сентября 2018, 22:19 Ответить
Irina Antipova 12 сентября 2018, 22:20
Один совет: желательно смотреть на французском.
12 сентября 2018, 22:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Вызов
Вызов 221 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 9 комментариев
До рассвета 4 комментария
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App