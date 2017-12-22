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Макс (Жан-Пьер Бакри) далеко не юноша, усталость и пресыщенность жизнью дают о себе знать. Он занимается организацией торжеств и в один «прекрасный» момент срывается – молодая пара, пытающаяся хоть как-то сэкономить при организации свадьбы, вынуждена выслушивать его саркастические выпады, а за словом он явно в карман не лезет. После такого начала рабочего дня Макс едет в старинный дворец, где запланировано празднование свадьбы обеспеченного и чрезвычайно придирчивого клиента.…