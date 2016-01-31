Ревущая бездна, 2017

Если вы пройдетесь по музыкальным барам или тусовочным местам в Аддис-Абебе, то увидите весьма характерные сцены. Но если вы захотите понять особенности распространенных в стране музыкальных стилей, то получите о них очень узкое представление. Возможно, вам удастся услышать где-то немного музыки амхара или гураге. Но как насчет остальных? Горы, пустыни и леса Эфиопии населяют более восьмидесяти различных народов и культур. В наши дни многие традиционные инструменты в стране заменены электронными, и многие местные бэнды сократились до солиста или солистки, поющих в сопровождении клавишных, играющих и бит, и мелодию. Но все-таки здесь еще есть музыканты, играющие музыку, которой они научились у своих родителей. Такие инструменты как крар, вашент, масинко или кэберо и в наше время звучат над холмами этой полной контрастов и разнообразия земли. Чтобы открыть для себя музыкальную вселенную и записать исчезающие музыкальные стили, команда «Ревущей бездны» провела в Эфиопии два года, делая полевые записи в каждом уголке страны, которые потом сложились в эту аудиовизуальную поэму.