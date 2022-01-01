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TheatreHD: Питер Пэн
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Peter Pan

TheatreHD: Питер Пэн, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Все дети вырастают, кроме него... Любимый герой сказки Джеймса Барри возвращается в новой, ярчайшей и волшебной постановке, способной вызвать одинаковый восторг как у детей, так и у взрослых. Когда Питер Пэн теряет свою тень, бойкая девочка Венди помогает ему вернуть ее. Взамен Венди приглашают в гости в волшебную страну Нетинебудет — там героев ждут Капитан Крюк, фея Динь-Динь, Тигровая Лилия и море волшебства, музыки и захватывающих дух приключений. Совместная постановка Национального театра и театра «Олд Вик» (Бристоль).

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Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Салли Куксон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Питер Пэн 1 постер
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