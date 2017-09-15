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Кэрэл. Невидимая красота Кэрэл. Невидимая красота
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Кэрэл. Невидимая красота, 2017

2017 / Россия
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Факты О фильме

- Фильм получил главный приз фестиваля Киношок - золотую лозу

 

Кэрэл - это имя молодой и талантливой певицы, делающей свои первые шаги на профессиональной эстрадной сцене Якутска. Айтал – простой парень, который живет и работает в деревне, где они и встречают друг друга. Казалось бы, ничто не может помешать им построить отношения: лето, молодость, романтика, общие интересы… но есть ряд проблем, которые могут им помешать. Учеба, карьера, и отец Айтала, который не хочет, чтоб его невестка работала в сфере шоу-бизнеса.

Сможет ли Кэрэл справиться с трудностями, не усомнившись в своем решении, так как самая большая проблема в этой истории — это то, что ее избранник Айтал слеп на оба глаза. 

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Илья Портнягин
В ролях
Айталина Лавернова
Валентин Макаров
Петр Баснаев
Петр Баснаев
Нюруяна Маркова
Лена Маркова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кэрэл. Невидимая красота 1 постер
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