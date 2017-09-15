Кэрэл. Невидимая красота, 2017

Кэрэл - это имя молодой и талантливой певицы, делающей свои первые шаги на профессиональной эстрадной сцене Якутска. Айтал – простой парень, который живет и работает в деревне, где они и встречают друг друга. Казалось бы, ничто не может помешать им построить отношения: лето, молодость, романтика, общие интересы… но есть ряд проблем, которые могут им помешать. Учеба, карьера, и отец Айтала, который не хочет, чтоб его невестка работала в сфере шоу-бизнеса.

Сможет ли Кэрэл справиться с трудностями, не усомнившись в своем решении, так как самая большая проблема в этой истории — это то, что ее избранник Айтал слеп на оба глаза.