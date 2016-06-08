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Священная вода Священная вода
Киноафиша Фильмы Священная вода
Sacred Water

Священная вода, 2016

2016 / Бельгия / Руанда
7.3 Оцените
13 голосов
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О фильме

Чтобы погрузить зрителей в культуру Руанды, автор этого фильма выбрал самый интимный способ: секс. Но не стоит волноваться, это не документальное порно! Просто современная Руанда обретает себя заново. Режиссер Оливье Журден путешествовал по Африке к югу от Сахары более 15 лет, из Мали в Мадагаскар, Конго, Кот-д'Ивуар и Руанду. По его словам, эти поездки изменили его взгляды на этот разнообразный континент. К съёмкам фильма «Священная вода» Оливье возвращался трижды в период с 2013 по 2015 годы. И каждый раз это занимало несколько месяцев трудной, но увлекательной работы. «Иногда, тот факт, что я иностранец даже помогал мне, — признается автор, — в некоторых случаях переводчику приходилось уходить со съемочной площадки, потому что не все люди с которыми я общался, хотели, чтобы их сразу поняли. Людям необходимо время. Порой я снимал, не понимая, что было сказано. Этот языковой барьер, вероятно, помогал моим персонажам высказываться более открыто. У меня было желание показать Руанду с другой стороны, дать понять, что есть нечто объединяющее и всецело охватывающее всю страну. Создать по-настоящему положительный фильм о стране, пережившей непередаваемый ужас двадцать лет назад. Я хотел изобразить жителей Руанды властителями своей судьбы, имеющих личную жизнь и неповторимую культуру»

7.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 июня 2016
Возраст 16+
Режиссер
Оливье Журден
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Священная вода 2 постера
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