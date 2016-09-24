Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Возвращение к себе
Киноафиша Фильмы Возвращение к себе
Becoming Who I Was

Возвращение к себе, 2016

2016 / Корея
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Реинкарнированный послушник монастыря предпринимает опасное путешествие, чтобы обрести прежнюю жизнь в Тибете. Гран-При конкурса Generation Kplus на Берлинале в 2017 году. «В начале съемок было сложно понять всю глубину таких слов как «реинкарнация» или «Ринпоче» — слов, которые вы непременно встречаете, погружаясь в культуру Буддизма на Тибете. Но не смотря на инородность всей концепции для нас как для иностранцев, та любовь и та жертвенность, которая ощущалась между Ринпоче и его крестным отцом, тронула далеко запрятанные струны души. Эти чувства пробудили в нас воспоминания о той безусловной любви, которую дарит мать. Неудивительно, что эта невероятно добрая история двух людей, живущих в суровых условиях бесплодной земли Ладакх, дала нам надежду на нечто лучшее. Мы очень ясно осознавали, что подобным рассказом о взаимоотношениях мы сможем напомнить миру о важных вещах. Что именно такой сюжет сможет вернуть нам самое ценное человеческое чувство. И, возможно, люди поймут, что совсем забыли о нем, будучи занятыми постоянной гонкой в современном мире», — рассказывают южнокорейские кинематографисты Чанг-Йонг Мун и Чин Чон, в течение пяти лет снимавшие этот фильм.

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Чон Чжин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возвращение к себе 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершился фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» 7 октября в Тюменской области завершился 4-ый Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс», который стартовал 30 сентября. Зрители увидели 63 конкурсных и 70
Написать
10 октября 2017 17:15
В Тюменской области пройдет фестиваль детского кино «Ноль Плюс» С 30 сентября по 7 октября в пяти городах Тюменской области пройдут мероприятия 4-го Международного кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». В конкурсную
Написать
25 сентября 2017 16:22
В Якутске стартует 5-ый Якутский международный кинофестиваль 6 сентября в Якутске откроется 5-ый Якутский международный кинофестиваль, который продлится до 10 числа. Местом для мероприятий станут залы Саха академического театра им. П. Ойунского. Фильмом
Написать
29 августа 2017 13:42
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши