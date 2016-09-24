Возвращение к себе, 2016

Реинкарнированный послушник монастыря предпринимает опасное путешествие, чтобы обрести прежнюю жизнь в Тибете. Гран-При конкурса Generation Kplus на Берлинале в 2017 году. «В начале съемок было сложно понять всю глубину таких слов как «реинкарнация» или «Ринпоче» — слов, которые вы непременно встречаете, погружаясь в культуру Буддизма на Тибете. Но не смотря на инородность всей концепции для нас как для иностранцев, та любовь и та жертвенность, которая ощущалась между Ринпоче и его крестным отцом, тронула далеко запрятанные струны души. Эти чувства пробудили в нас воспоминания о той безусловной любви, которую дарит мать. Неудивительно, что эта невероятно добрая история двух людей, живущих в суровых условиях бесплодной земли Ладакх, дала нам надежду на нечто лучшее. Мы очень ясно осознавали, что подобным рассказом о взаимоотношениях мы сможем напомнить миру о важных вещах. Что именно такой сюжет сможет вернуть нам самое ценное человеческое чувство. И, возможно, люди поймут, что совсем забыли о нем, будучи занятыми постоянной гонкой в современном мире», — рассказывают южнокорейские кинематографисты Чанг-Йонг Мун и Чин Чон, в течение пяти лет снимавшие этот фильм.