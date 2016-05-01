Вавилонские мечтатели, 2016

Молодая команда танцоров из отдаленных районов Израиля, которая состоит из детей советских иммигрантов, пытается выиграть Международный чемпионат по брейк-дансу. Победить в этом конкурсе — их заветная мечта, путь к которой преграждают личные переживания и конфликты. Миксер — кормилец в семье, помогает своим младшим брату и сестре, которым приходится жить с матерью-алкоголичкой. Поттер сейчас в армии, и все его мысли — о танцах. Но кто тогда будет ухаживать за его больной матерью? Несмотря на все сложности, эти парни готовы принять любой удар судьбы, ведь отчаяние — это роскошь, которую они вряд ли могут себе позволить. Фильм открывал Международный Кинофестиваль «DocAviv» в 2016 году, где получил приз за Лучший дебют. Такая же награда досталась картине от Национальной Израильской Премии Документалистов.