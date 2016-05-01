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Вавилонские мечтатели Вавилонские мечтатели
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Babylon Dreamers

Вавилонские мечтатели, 2016

2016 / Германия / Израиль
7.9 Оцените
10 голосов
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О фильме

Молодая команда танцоров из отдаленных районов Израиля, которая состоит из детей советских иммигрантов, пытается выиграть Международный чемпионат по брейк-дансу. Победить в этом конкурсе — их заветная мечта, путь к которой преграждают личные переживания и конфликты. Миксер — кормилец в семье, помогает своим младшим брату и сестре, которым приходится жить с матерью-алкоголичкой. Поттер сейчас в армии, и все его мысли — о танцах. Но кто тогда будет ухаживать за его больной матерью? Несмотря на все сложности, эти парни готовы принять любой удар судьбы, ведь отчаяние — это роскошь, которую они вряд ли могут себе позволить. Фильм открывал Международный Кинофестиваль «DocAviv» в 2016 году, где получил приз за Лучший дебют. Такая же награда досталась картине от Национальной Израильской Премии Документалистов.

7.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Роман Шумунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вавилонские мечтатели 1 постер
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22 мая 2017 18:16
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