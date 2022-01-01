Невидимый игрок, 2017

Многоуважаемого преподавателя вуза ославили загадочным письмом без подписи: мол-де, он допустил банальную ошибку в статье на тему измен и предательств. Все, что его теперь интересует, – кто автор письма; от этой навязчивой идеи не избавляет даже любовная связь с молодой женщиной по имени Оливия. В свою очередь, жена Анна изменяет доценту с его бывшим студентом. Коллега Даверио, «вечный второй», издавна влюбленный в Анну, кончает жизнь самоубийством. Казалось бы, это подтверждение его «вины», но внезапно обнаруживается подлинный творец интриги.