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Невидимый игрок
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Il Giocatore Invisibile

Невидимый игрок, 2017

2017 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Многоуважаемого преподавателя вуза ославили загадочным письмом без подписи: мол-де, он допустил банальную ошибку в статье на тему измен и предательств. Все, что его теперь интересует, – кто автор письма; от этой навязчивой идеи не избавляет даже любовная связь с молодой женщиной по имени Оливия. В свою очередь, жена Анна изменяет доценту с его бывшим студентом. Коллега Даверио, «вечный второй», издавна влюбленный в Анну, кончает жизнь самоубийством. Казалось бы, это подтверждение его «вины», но внезапно обнаруживается подлинный творец интриги.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Стефано Альпини
В ролях
Лука Лионелло
Серджио Альбелли
Франческо Турбанти
Гуэнда Гория
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невидимый игрок 1 постер
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