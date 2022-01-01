Мультфильмы из Ирландии — 2017, 2017

Впервые на фестивале ирландского кино — программа детской короткой анимации! Ирландия — родина оскароносных анимационных фильмов «Тайна Келлс» и «Песнь моря» по мифам и легендам изумрудного острова, которые были созданы на известной студии Cartoon Saloon в Килкенни. Анимационный сборник 2017 года включает разные по стилю и технике мультфильмы. Среди них «Морская ведьма» («Fishwitch») — призер самой престижной в мире анимации награды «Энни», и «Мальчик в пузыре» («Boy In The Bubble») — анимация в духе Тима Бертона в сопровождении закадрового голоса Алана Рикмана, знаменитого профессора Снейпа из Гарри Поттера. Часть программы составляют показы отдельных серий любимого ирландцами мультсериала «Паффин Рок» («Puffin Rock») от студии Сartoon Saloon. Подборка ирландской короткометражной анимации не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.