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Зеленый, белый, зеленый
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Зеленый, белый, зеленый, 2016

2016 / Нигерия
5.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Юзома, Сегюн и Баба только окончили школу. Время от времени они навещают чудаковатого профессора, который пишет книгу об истории Нигерии. Заинтригованный его необычным стилем, Баба, сын состоятельных родителей, решает стать кинорежиссером и экранизировать трактат. Юзома, талантливый художник, несмотря на трудное положение своей семьи, хочет помочь лучшему другу осуществить его мечту. Сегюн же мечтает уехать в Нью-Йорк к старшему брату и забыть о жизни в стране третьего мира. Ему совершенно не интересен проект Бабы, но и он присоединяется к друзьям от нечего делать. «Зеленый, белый, зеленый» головокружительно сочетает в себе подростковую комедию, комментарий к состоянию дел в Нолливуде и попытку познания страны и ее истории. Как передать память о гражданской войне и порой сюрреалистическое ощущение от жизни в стране, полной причудливых контрастов и классовых противоречий? Молодые герои не отчаиваются, им достаточно одного энтузиазма и самой простой кинокамеры. Фильм представит режиссер Абба Т. Макама и актер Джамал Ибрагим.

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 14 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Абба Макама
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеленый, белый, зеленый 1 постер
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