Зеленый, белый, зеленый, 2016

Юзома, Сегюн и Баба только окончили школу. Время от времени они навещают чудаковатого профессора, который пишет книгу об истории Нигерии. Заинтригованный его необычным стилем, Баба, сын состоятельных родителей, решает стать кинорежиссером и экранизировать трактат. Юзома, талантливый художник, несмотря на трудное положение своей семьи, хочет помочь лучшему другу осуществить его мечту. Сегюн же мечтает уехать в Нью-Йорк к старшему брату и забыть о жизни в стране третьего мира. Ему совершенно не интересен проект Бабы, но и он присоединяется к друзьям от нечего делать. «Зеленый, белый, зеленый» головокружительно сочетает в себе подростковую комедию, комментарий к состоянию дел в Нолливуде и попытку познания страны и ее истории. Как передать память о гражданской войне и порой сюрреалистическое ощущение от жизни в стране, полной причудливых контрастов и классовых противоречий? Молодые герои не отчаиваются, им достаточно одного энтузиазма и самой простой кинокамеры. Фильм представит режиссер Абба Т. Макама и актер Джамал Ибрагим.