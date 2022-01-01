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Oh yeah, Berlin!

Oh yeah, Berlin!, 2015

2015 / Германия
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О фильме

Берлин — центр притяжения для художников, вольнодумцев и тусовщиков. Это отражается и в клубной субкультуре немецкой столицы. Массы туристов ежегодно стремятся окунуться в ночную жизнь немецкой столицы в поисках ее легендарной атмосферы. В «Oh yeah, Berlin!» Арт Бумиллер знакомит нас с несколькими представителями берлинской клубной сцены, которые, следуя своей страсти и при минимальных финансовых средствах, создают эту неповторимую «берлинскую атмосферу». Герои фильма — визионеры, безумцы и художники. Камера Бумиллера сопровождает их не только на фестивалях, в клубах и местах, известных лишь немногим, но и в повседневной жизни. Что движет ими, что их вдохновляет? Одно объединяет всех этих активистов альтернативной поп-культуры: любовь к искусству, Берлину и его свободе. Подлинный, реалистичный и информативный, очень честный и личный фильм о Берлине — дань уважения и объяснение в любви к этому утопичному берлинскому духу творчества и свободы, который грозит исчезнуть в недалеком будущем.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Арт Бумиллер
Все актеры и съемочная группа
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