История Бельгии — это сказка о кошке, которая хотела гулять сама по себе. От Римской Империи ушла, а от Испании и подавно. Даже с Францией поякшалась, да к Риму вернулась. Поскучала немного, — прыг — и к Нидерландам прильнула. Погрелась на политических закромах, покормилась, а глазами своими в Европу всё смотрит — по свободе, значит, изнывает. Скривила вдруг Бельгия недовольную мину. От рук хозяйских ускользает, извивается вся, воет истошно и только в оконце всё…
Фильм «Король Бельгийцев« относится к тому типажу картин, о которых писать также легко, как и смотреть их. Сюжет представляет собой скорее аллегорию на современную монархию (да-да, где-то есть и такое). Из-за своей нарочитой простоты, кинофильм не претендует на правдоподобность, и тем не менее снять в формате «найденной плёнки», что делает её ещё более убедительной. Еще со временем прочтения детских сказок у многих укоренилось впечатление, что родиться королём — чуть ли не лучшее, что может произойти с человеком, но «Король Бельгийцев» говорит нам: «Хватит!» и показывает всю изнанку королевской жизни в наше время, со всеми проблемами, недостатками и непростыми решениями, которые приходится принимать вождю своего народа.
Надо отметить, что сам стиль повествования достаточно интересен: режиссёр-документалист снимает на заказ жизнь короля Бельгии, где сам и является рассказчиком. Его камера-это глаза, через призму которых мы видим всё происходящее, а его комментарии во многом раскрывают и проясняют сюжет. Зрителю постоянно пытаются показать, что монарх — это скорее марионетка в руках правящей элиты. Каждое его действие прописано, а в его жизни отсутствуют понятия воля и свобода. С самого начала фильма королю указывают, что и как говорить на камеру, каким образом себя вести, а любую попытку импровизировать тот час же пресекают.
Развязка сюжета не менее комичная и интересная: Бельгия развалилась, первое лицо государства находится в другой стране, а вернуться на родину нет возможности из-за солнечной бури. Это именно та катастрофа, на случай которой нет никаких предписаний и протоколов. И, судя по тому, что можно увидеть дальше, Королю не хватало именно вот такой ситуации, которая заставила бы его взять ответственность на себя и принимать решения самостоятельно, ведь вся его свита в замешательстве. Тут-т герой и раскрывается с неожиданных для самого себя сторон. А режиссёры задают очень простой вопрос: «Что бы вы сделали будучи королём, если бы ваша страна развалилась по щелчку пальцев?». И весь фильм по маленьким кусочкам дают нам на него ответ.
В картине нет громоздкого политического подтекста и закулисных игр. Это скорее лёгкая европейская комедия о человеке, которому выпал груз бездеятельной власти. Зато в картине достаточно ненавязчивого юмора, который нашему зрителю будет особенно понятен из-за схожести многих мест действия фильма и реальности российских деревень. Да и попросту интересно наблюдать, как человек, вечно скованный в своих желаниях и действиях, раскрывается и обретает свободу и волю. Он на протяжении всего действия пытается понять необходимость монархии в его стране и суть счастья и делает это, общаясь с простыми провинциальными людьми, буквально проходя с ними через огонь и воду сельской жизни.
Особого внимания заслуживает операторская работа: несмотря на кажущийся лоск в картинке, фильм изобилует ручной съёмкой и многими деталями, которые заставляют верить, что мы смотрим документалку, но при этом всё красиво, душевно и ярко.
Вероятно, лучше всего фильм Петера Бронсена и Джессики Вудворд подойдёт для «вечернего релакса», когда напрягать извилины чем-то сложным попросту не хочется, но расслабиться необходимо. Картину можно смотреть и одному, и в компании — она оставляет приятное послевкусие, как после хорошего и добротного кино, после которого можно спокойно ложиться спать и с радостью встречать новый день.
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