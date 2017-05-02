Наша рецензия

История Бельгии — это сказка о кошке, которая хотела гулять сама по себе. От Римской Империи ушла, а от Испании и подавно. Даже с Францией поякшалась, да к Риму вернулась. Поскучала немного, — прыг — и к Нидерландам прильнула. Погрелась на политических закромах, покормилась, а глазами своими в Европу всё смотрит — по свободе, значит, изнывает. Скривила вдруг Бельгия недовольную мину. От рук хозяйских ускользает, извивается вся, воет истошно и только в оконце всё…