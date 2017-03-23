«Король бельгийцев»: Рецензия Киноафиши

Монархический фьюжн

История Бельгии — это сказка о кошке, которая хотела гулять сама по себе. От Римской Империи ушла, а от Испании и подавно. Даже с Францией поякшалась, да к Риму вернулась. Поскучала немного, — прыг — и к Нидерландам прильнула. Погрелась на политических закромах, покормилась, а глазами своими в Европу всё смотрит — по свободе, значит, изнывает. Скривила вдруг Бельгия недовольную мину. От рук хозяйских ускользает, извивается вся, воет истошно и только в оконце всё лапкой своей шкрябает. Ну, и плюнул тут прежний хозяин: «Пущай, — говорит. — Впредь возвращаться не смей», — а она только и рада. Вот с 1830 года и живёт себе припеваючи, экономику развивает, культуру обогащает, по всему свету с визитами гастролирует. В свободное время и шоколад вкуснейший научилась делать, и кружева изысканные. Короче говоря, живёт так, как душеньке угодно. Захочет — к одному ластиться подбежит, о второго коготки поточит от безделья, а в целом не видно, не слышно её. Вот и кино бельгийское такое же: тихое, незаметное, независимое.

Кадр из фильма «Король бельгийцев»

При просмотре «Короля бельгийцев» зрителю стоит удерживать в голове тот факт, что за основу фильма взяты реальные события. Во-первых, удивительное путешествие эстонского президента во время извержения Эйяфьядлайёкюдля. Во-вторых, в Бельгии на протяжение 4 лет, вплоть до самого 2011, бушевал сильнейший кризис, который обязательно привёл бы к распаду, если бы не самоотверженность Альберта II, отца нынешнего монарха Филиппа.

Кадр из фильма «Король бельгийцев»

Разумеется, это сатира с огромным количеством тонкого, — настолько, что можно порезаться — юмора, однако осознание исторического подтекста позволяет принять авторскую комедию двух бывших документалистов (Петер Бросенс и Джессика Вудворт) ближе к сердцу. В противном же случае роуд-муви о предводителе бельгийцев и его свите условных надзирателей может показаться слишком чопорной пародией на Бората Сагдиева, если бы вдруг последний захворал политкорректностью головного мозга.

Кадр из фильма «Король бельгийцев»

Наши дни. В альтернативной реальности режиссёров-сценаристов во главе Бельгии стоит Николас «Молчун» III (Петер Ван ден Бегин), который, по мнению граждан собственной страны, не может связать и пары слов. На деле оказывается, что рот самодержца прикрыт заботливыми руками всюду следующей свиты, чьи действия в свою очередь продиктованы из депутатских палат. Оттого и приходится слуге народа безвольно болтаться на коротком поводке правящей элиты, торгуя аристократическим лицом перед публикой на торжественной встрече в Турции, а в свободное время попросту спать. Причём в прямом и переносном смыслах. Спасительным аккордом в этой какофонии по иронии становится тревожная весть. «Нам это осточертело!», — декларирует Валлония, и бельгийская идиллия с треском летит в Аид. Страна развалилась, и король, ещё тёплый и хмельной от почти анабиотического сна, с потерянным видом спешит домой, чтобы вселить веру в народ и приголубить отбившихся от стада заблудших овец. Не против даже непреклонная пресс-атташе, которую доселе волновали лишь «ретвиты» и королевские подписчики. Только вот незадача: солнечные бури как нельзя вовремя сомкнули свои жаркие объятия над грешной Землёй. Все воздушные рейсы отменены, а телефонная связь отключена ввиду попадавших, аки переспелые яблоки, спутников. И всё же благодаря находчивости оператора Ллойда, снимающего документальный фильм про безукоризненного правителя Николаса, вся королевская рать находит путь поистине знакового возвращения.

Кадр из фильма «Король бельгийцев»

Жанр мокьюментари, представляющий собой иллюзию документальной съёмки, позволяет сохранять фильму серьёзный тон, хотя речь дальше будет вестись о весьма абсурдных вещах. Зато колорит Болгарии, через которую Николас-молчун отправляется в героическое путешествие, и всей Европы в целом можно почувствовать буквально на кончиках пальцев. Острее его можно было бы ощутить, лишь самолично отправившись в путешествие автостопом. Хотя куда там! Ведь перед королём стоит непростая задача — наконец-то вырасти из махрового и податливого мямли в настоящего Отца для доверившихся ему 11 миллионам людей. И пускай локально его подвиги едва ли сравнятся с Гераковыми, но морально подвигают самодержца к Зевсу.

Кадр из фильма «Король бельгийцев»

Таким образом, «Короля бельгийцев» сложно назвать чистокровной комедией. Если да, то лишь со ссылкой на Данте Алигьери и соответствующей припиской, поскольку задумываться и мотать на ус приходится чаще, чем шумно выдыхать через нос затаившийся смешок. Улыбнуться, конечно, тоже получится, особенно если ваш мозг достаточно натренирован, чтобы считывать эстетический культурный код. Здесь, например, есть путешествующий король на фоне горного массива, а тем временем звучит «В пещере горного короля» Грига. Откровенно говоря, это даже умилительно.

Евгений Антипин

В российском прокате с 23 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Король бельгийцев»