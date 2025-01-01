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Киноафиша Фильмы Чиполлино Цитаты из мультфильма Чиполлино

Цитаты из мультфильма Чиполлино

Prince Lemon В последнее время доходы нашего государства уменьшились. После введения налога на воздух вы стали им пользоваться меньше. Это возмутительно! Тишинаааа! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обычный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Тишинаааа!
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Чиполлино - Бедняжка ты, мой папа! Тебя бросили в тюрьму, словно преступника, рядом с ворами и бандитами!
Папа Чиполлино - Что ты, что ты, сынок, — тюрьма полна честных людей!
Чиполлино - А за что их посадили? Что плохого они сделали?
Папа Чиполлино - Ничего, сынок. Вот почему их и подсадили. Князь Лимон не любит порядочных людей.
Чиполлино - Значит, это большая честь — попасть в тюрьму?
Папа Чиполлино - Выходит так. Тюрьмы строились для воров и убийц, а у князя Лимона наоборот: воры и убийцы живут в его дворце, а честные граждане сидят в тюрьме.
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