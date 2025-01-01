Чиполлино
- Бедняжка ты, мой папа! Тебя бросили в тюрьму, словно преступника, рядом с ворами и бандитами!
Папа Чиполлино
- Что ты, что ты, сынок, — тюрьма полна честных людей!
Чиполлино
- А за что их посадили? Что плохого они сделали?
Папа Чиполлино
- Ничего, сынок. Вот почему их и подсадили. Князь Лимон не любит порядочных людей.
Чиполлино
- Значит, это большая честь — попасть в тюрьму?
Папа Чиполлино
- Выходит так. Тюрьмы строились для воров и убийц, а у князя Лимона наоборот: воры и убийцы живут в его дворце, а честные граждане сидят в тюрьме.