Чиполлино - Бедняжка ты, мой папа! Тебя бросили в тюрьму, словно преступника, рядом с ворами и бандитами!

Папа Чиполлино - Что ты, что ты, сынок, — тюрьма полна честных людей!

Чиполлино - А за что их посадили? Что плохого они сделали?

Папа Чиполлино - Ничего, сынок. Вот почему их и подсадили. Князь Лимон не любит порядочных людей.

Чиполлино - Значит, это большая честь — попасть в тюрьму?