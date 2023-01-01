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Басара — княжна Го
Басара — княжна Го, 1992: актеры и роли
Gô-hime
Басара — княжна Го
1992 / Япония
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Басара — княжна Го, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хироси Тэсигахара
Hiroshi Teshigahara
В ролях
Риэ Миядзава
Rie Miyazawa
Тацуя Накадай
Tatsuya Nakadai
Тошия Нагасава
Toshiya Nagasawa
Рэнтаро Микуни
Rentarō Mikuni
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