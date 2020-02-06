«Тролль: История с хвостом»: Рецензия Киноафиши

Каждый год в королевстве лесных троллей проходит испытание, победитель которого занимает трон. Самые смелые и отважные мужчины должны пройти полосу препятствий, полную коварных опасностей, главная из которых — солнечный свет, мигом обращающий тролля в камень. Первым к финишу вновь приходит Гром, обожаемый всеми король, долгие годы не упускающий победы. Вот только его злой брат устал быть вечно вторым. Обманом он заманивает Грома в ловушку и превращает в каменную статую. Теперь ему никто не помешает занять трон. Спасти королевство от нависшей угрозы сможет лишь юный принц — Трим. Вместе с друзьями он отправляется в запретную лесную чащу на поиски утерянного отцом хвоста. Только он способен вернуть Грома к жизни и снять вековое проклятье троллей.

Именно в таких путешествиях мальчики становятся мужчинами. Юный Трим не отворачивается и смело берет на себя ответственность за судьбы лесных троллей. Цена ошибки — благополучие всего королевства. Используя чутье и смекалку, принц заново открывает для себя опасный мир. Он сильно отличается от страшных древних легенд. Многие, по другую сторону прекрасных владений троллей, всего лишь ищут дружбы. Доброта Трима помогает ему в этом приключении и оказывается самым действенным оружием. Но далеко не все опасности готовы расступиться перед красивыми комплиментами и объятиями. Тут на помощь лидеру приходят верные друзья — волшебница Фрея и двухголовый тролль по кличке Балбес, не позволяющие отчаянию победить.

Тролль: История с хвостом

«Тролль: История с хвостом» — скромная анимационная картина, самым громким именем которой становится один из режиссеров Кевин Манро. В 2007 году он отвечал за мультфильм «Черепашки-ниндзя», а его предыдущим большим проектом была экранизация консольной игры «Рэтчет и Кланк». Оба проекта так и не смогли добиться успеха в прокате. Новая анимационная история канадского режиссера менее амбициозна. «Тролль» получил довольно простой сюжет, состоящий из заимствований и знакомых идей. На протяжении почти всего приключения вы будете вспоминать «Короля Льва», недавний мультсериал Netflix «Принц дракон» и «Аватара: Легенду об Аанге». Спасает историю Трима лишь ее универсальное наполнение, состоящее из простых ценностей: любви, дружбы, семьи и доброты как лучшего способа коммуникации.

Излишне простая и угловатая анимация подойдет скорее маленьким детям. Они вряд ли разглядят недостатки этого волшебного мира, лишенного визуальной самобытности и выразительности. С другой стороны, создателей можно похвалить за проработку королевства лесных троллей. Нас познакомят с бытом, традициями и легендами, которые позволяют глубже погрузиться в историю. Герои получили простые и запоминающиеся характеры. Особенно выделяются обитатели запретного леса, соперничающие друг с другом в разнообразии. Каждый станет небольшим, но приятным открытием. Мотивация злодея тоже не лишена трагичности. Он всего лишь мечтает найти общественное признание. На этом фоне странными выглядят эпизоды с живыми актерами, которые практически не связаны с сюжетом. В них спрятали необязательную завязку с нравоучениями о дурном влиянии современных гаджетов и об исцеляющей силе сказок.

Тролль: История с хвостом

Доброта и простота — отличные спутники для маленькой аудитории. Ее и попытается покорить отважный принц Трим. Он прекрасный ориентир, способный показать детям важность ответственности, ценность семейных уз и силу отзывчивости. Все это упаковано в интересное путешествие, концом которого станет неизбежное взросление. Голоса главным героями подарили блогер Эльдар Джарахов и телеведущая Ида Галич, что может стать приятным сюрпризом. В остальном «Тролль: История с хвостом» — это трогательная детская сказка, отлично подходящая для семейного отдыха.

Константин Киценюк