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Сурков. Отражения, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Евгений Данилович Сурков (1915–1988), несомненно, был одной из самых ярких фигур в мире театра, литературы и кинематографа. Долгие годы он возглавлял журнал «Искусство кино».
Привлекательный и в то же время страшный, Сурков воплотил в себе все лучшие и худшие черты русской интеллигенции, раздавленной тоталитарной идеологией. Родившийся не в свое время, он все же постоянно пытался ему соответствовать. «Запомните, то, что есть сейчас, это навсегда. Ничего другого не будет», – так Евгений Данилович наставлял Майю Туровскую, которой он, как и многим другим, открыл дорогу в критику. Эта формула определяла его жизнь.
Историю советского доктора Фаустуса рассказывают его сотрудники (Даль Орлов, Елена Стишова), коллеги и авторы (Майя Туровская, Андрей Плахов, Дмитрий Салынский, Михаил Швыдкой), режиссеры (Вадим Абдрашитов, Вячеслав Спесивцев), ученики (Ситора Алиева, Вячеслав Шмыров) и дочь Ольга.
 

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Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Артем Деменок
Все актеры и съемочная группа
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