Сурков. Отражения, 2016

Евгений Данилович Сурков (1915–1988), несомненно, был одной из самых ярких фигур в мире театра, литературы и кинематографа. Долгие годы он возглавлял журнал «Искусство кино».

Привлекательный и в то же время страшный, Сурков воплотил в себе все лучшие и худшие черты русской интеллигенции, раздавленной тоталитарной идеологией. Родившийся не в свое время, он все же постоянно пытался ему соответствовать. «Запомните, то, что есть сейчас, это навсегда. Ничего другого не будет», – так Евгений Данилович наставлял Майю Туровскую, которой он, как и многим другим, открыл дорогу в критику. Эта формула определяла его жизнь.

Историю советского доктора Фаустуса рассказывают его сотрудники (Даль Орлов, Елена Стишова), коллеги и авторы (Майя Туровская, Андрей Плахов, Дмитрий Салынский, Михаил Швыдкой), режиссеры (Вадим Абдрашитов, Вячеслав Спесивцев), ученики (Ситора Алиева, Вячеслав Шмыров) и дочь Ольга.

