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Киноафиша Фильмы Забайкальская одиссея

Забайкальская одиссея, 2015

2015 / Россия
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О фильме

В фильме показана современная жизнь Забайкальского казачества, которое оказалось разделенным в результате трагических событий, произошедших в России в 20-30-х годах прошлого века. Так сложилось, что не одно поколение казаков, покинувших Россию, теперь проживает в Австралии, Китае, Новой Зеландии. Однако они продолжают сохранять родную культуру, быт, веру, любовь к Родине и желание воссоединиться с ней. Жизнь потомков казаков, оставшихся в России, сложилась не менее драматично. Пройдя через все испытания ХХ века, они сохранили главное – память, душу, веру и это помогает им сегодня восстанавливать разрушенный уклад жизни.

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Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 6+
Режиссер
Сергей Головецкий
Все актеры и съемочная группа
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