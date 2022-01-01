Забайкальская одиссея, 2015

В фильме показана современная жизнь Забайкальского казачества, которое оказалось разделенным в результате трагических событий, произошедших в России в 20-30-х годах прошлого века. Так сложилось, что не одно поколение казаков, покинувших Россию, теперь проживает в Австралии, Китае, Новой Зеландии. Однако они продолжают сохранять родную культуру, быт, веру, любовь к Родине и желание воссоединиться с ней. Жизнь потомков казаков, оставшихся в России, сложилась не менее драматично. Пройдя через все испытания ХХ века, они сохранили главное – память, душу, веру и это помогает им сегодня восстанавливать разрушенный уклад жизни.