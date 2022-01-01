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Хата с краю, 2016

2016 / Россия
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О фильме

На окраине Донецка Петровне в дом прилетел снаряд. Все разнесло в пух и прах, сломаны две стиральных машинки, попугай Машка мечется по клетке, в семье трагедия. Сыновья Петровны, смеясь и матерясь, вытаскивают оставшееся барахло из разрушенной хаты и перевозят семью в старое советское бомбоубежище, которое сохранилось еще с советских времен. И все равно считают, что им повезло: “Главное, что все живы”. С другой стороны линии фронта, на окраине подконтрольного Украине Светлодарска, живет очень похожая Петровна того же возраста. Ей повезло - снаряд попал в дом соседей, а у нее только сгорел сарай. Она смотрит видеозапись, где показана первая Петровна, и сочувствует: “Все то же самое, что у нас”. В третьей семье, в Горловке, пока все в порядке. Они уже привыкли, чуть что, прятаться в подвал и живут в постоянном ожидании, что к ним прилетит снаряд. В подвале есть монтировка на случай, если дверь завалит.
Фильм-репортаж показывает войну на Украине по обе стороны фронта — людей, разделенных невидимой чертой, внезапно разметившей когда-то единую землю. 

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Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Юлия Вишневецкая
Все актеры и съемочная группа
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