Molly[после звонка папы]Капитан Сноуболл, ты главный, пока меня нет. Чмок.
Snowball[после ухода Молли на игру]Прежде всего, я хочу поприветствовать Белую Грозу, вернувшуюся из стиральной машины, куда её засунули с мокрым одеялом, и с этого момента она будет известна как... Розовая Гроза.
Cat LadyКапитан Снежок, ты у руля, пока меня нет. Чмок.
Snowball[после того как Молли ушла играть]Прежде всего, я хочу поприветствовать Белого Грома, который только что вернулся из стиральной машины, куда его положили с влажным одеялом, и теперь он будет известен как... Розовый Гром.