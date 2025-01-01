Molly Я объявляю это собрание Супергеройских Животных открытым. Командир Лошадка, пожалуйста, зачитай протоколы с прошлого собрания.

Molly [смотрит на бумагу] Спасибо. И помните, преступность не дремлет. Мы должны быть готовы.

Molly Ой, я опоздаю в школу.

Molly [после звонка папы] Капитан Сноуболл, ты главный, пока меня нет. Чмок.

Snowball [после ухода Молли на игру] Прежде всего, я хочу поприветствовать Белую Грозу, вернувшуюся из стиральной машины, куда её засунули с мокрым одеялом, и с этого момента она будет известна как... Розовая Гроза.