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Киноафиша Фильмы Тайная жизнь домашних животных 2 Цитаты из мультфильма Тайная жизнь домашних животных 2

Цитаты из мультфильма Тайная жизнь домашних животных 2

Rooster Почему ребёнок в клетке? С ним что-то не так? У него температура?
Max Это Лиам. Он любит бегать.
Rooster Так пусть бегает.
Max Лиам очень быстрый. Морганул — а он уже на дереве.
Rooster Так твой ребёнок на дереве? В чём тогда проблема?
Max Он может упасть.
Rooster Может.
Max И поранится.
Rooster Значит он залез высоко на это гипотетическое дерево.
Max Я, эм...
Rooster Он поранится — и больше не полезет. Знаешь, сколько я шнуров из розетки перегрыз?
Max Несколько?
Rooster Один. Он меня ударил током. Целую неделю ходил назад, но больше ни одного шнура не перегрыз.
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Rooster [самая последняя фраза; когда заканчиваются финальные титры] Ну всё, момент кончился.
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Rooster Первый шаг к тому, чтобы перестать бояться — *делать вид*, что тебе не страшно. Итак, ты боишься?
Max [сжимается и дрожит от страха] Нет.
Rooster Ты *боишься*?
Max [выпрямляется с уверенностью] Нет! Нет, я не боюсь!
Rooster Вот так разговор.
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Snowball [Сноуболл надевает свой супергеройский костюм] Время Сноу, детка!
Daisy [слышит, как Сноуболл кричит] Эээ, он в порядке?
Chloe Совсем нет.
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Rooster У парня в этой жизни есть две вещи: миска с водой и его достоинство. Заберёшь одну — заберёшь и другую.
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Snowball Я только что освободил тигра. Это не хвастовство, я просто рассказываю, что произошло. Когда ты крут, всё, что ты говоришь, звучит как хвастовство.
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Duke Столько запахов, которых я никогда не чувствовал! Мой нос просто в восторге и растерян!
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Katie Привет, Макси. Пойдём гулять.
Max [когда он идёт гулять с Кэти] Ах, признаю, это приятно.
[Макс проходит мимо другой собаки с её хозяином]
Dog Я не хочу идти к ветеринару!
Max Э-э, ветеринар!
[он останавливается]
Max Нет! Нет, нет, нет!
Katie Давай, дружище!
Max Ты меня обманул!
[Кэти тянет Макса за поводок, таща его к ветеринару]
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Katie [из трейлера]
[увидев, как Лиам копирует Дьюка и Макса, поднимающих лапу на дерево]
Katie О... нет... нет... нет... Вот так, дружок
Liam [упрямо, когда его поднимают в воздух] Не... о-о
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Chloe [о пользовании лотком] Нужно, таков закон природы.
Gidget Ни в коем случае! Ни за что!
Mel [Внутри лотка] Ребята, я нашёл вкусняшки!
[выходит, что-то жует, остальные с отвращением смотрят]
Buddy Ой, Мэл!
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Gidget Сноуболл? Что ты делаешь в квартире Макса?
Snowball А что ты делаешь, тусуясь со всеми котами на свете?
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Daisy Извините, кролик, кот, вы случайно не знаете Капитана Сноуболла?
Snowball Да, э-э, да-да. Знаем.
Chloe Ну вот, понеслась.
Daisy Отлично! Меня зовут Дейзи, и мне очень нужно с ним поговорить. Бедное, беззащитное существо нуждается в спасении.
Snowball Что...? Ты хочешь сказать?
Daisy Да. Мне нужен Капитан Сноуболл для...
Snowball [шёпотом ему на ухо] ... сверхсекретной операции по спасению.
Snowball Ладно, мне пора. Было приятно познакомиться, э-э, как тебя там?
Daisy Слушай внимательно. Меня зовут Дейзи.
Snowball [начинает подпрыгивать и уходить] Да ладно. Ладно, я... Я должен позвать того парня, который заставляет вещи работать. Мне надо... Пока-пока.
Daisy М-м. Это было странно.
Chloe Ох, сестрёнка. Сейчас будет ещё страннее.
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Snowball [Сноуболл одет в свой костюм супергероя] Доброе утро, Нью-Йорк!
[начинает петь свою тему супергероя, позируя для взлёта]
Max Сноуболл, что ты делаешь?
Snowball А как ты думаешь? Я же занимаюсь супергеройскими делами.
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Max Честно говоря, ферма — не моё.
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Snowball Я стану первым кроликом с пресском на животе.
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Chloe Ладно, Гиджет, съешь Сладкий Горох.
Gidget Что?
Chloe Кошки едят птичек. Это природа.
Gidget Нет, я пас.
Chloe Нет-нет-нет, ты уже использовала свой один пас на лотке. Ты должна это сделать.
Gidget Но...
Chloe Б-б-б-б... делай!
Buddy Ты серьёзно хочешь заставить Гиджет съесть Сладкого Гороха?
Chloe О, нет-нет-нет, конечно нет. Я просто её пугаю...
[Они ахают от шока, когда Гиджет кладёт Сладкого Гороха в рот]
Gidget Ладно, что дальше?
Chloe Гиджет, нет! Это... Плохая собака! Плохой кошко-собака!
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Max [Отправляюсь на опасное задание] Я найду своего внутреннего Петуха.
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Gidget [шёпотом] Клоуи? Мне нужна твоя помощь. Клоуи.
Gidget [оглядывается, мурлыча] Ой. Э-э... Клоуи? Клоуи, ты в порядке?
Chloe [закрывает рот] Тсс.
Gidget Прости. Я... я просто... я...
Gidget [вздыхает] Короче... почему у тебя на голове абажур?
Chloe Хе-хе! Слушай, Гиджет, милая, честно скажу. Мой хозяин дал мне немного кошачьей мяты.
[смеётся, потом падает, снова смеётся, потом вздыхает]
Gidget Ага, поняла. Отлично. Слушай.
Chloe Отлично, Гиджет. Всё отлично...
Gidget Ладно.
Chloe [появляется звук мурлыканья] Ты слышишь это?
Gidget Что слышать?
Chloe Это как... как маленький моторчик. Гудит тихонько.
Gidget [мурлыканье продолжается] Я не... не знаю, что ты... Ой. Клоуи, ты мурлычешь. Хе-хе. Это ты.
Chloe Что? Это я? То есть звук исходит из меня?
Gidget Да.
Chloe Ох. Интересно, какие ещё звуки я могу издавать.
[издаёт мяукающий звук]
Gidget П-просто Макс доверил мне присмотреть за своим Пчёлкой, а потом...
Chloe [издаёт пронзительное мурлыканье]
Gidget Ах. Клоуи, ты меня слушаешь?
Chloe [издаёт громкий вой]
Gidget Вау. Пожалуйста, прекрати.
Chloe [издаёт низкий вой]
Gidget Ты закончила?
Chloe [издаёт пронзительный писк]
Gidget ЭТО ВАЖНО. Я потеряла Пчёлку. Надо вернуть её, но для этого... Клоуи...
[вздыхает]
Gidget Мне нужно, чтобы ты научила меня кошачьим делам.
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Max [подходит к нему] Привет, Петух.
Rooster Привет, парень, сегодня молодец.
Max Да? Ну, знаешь... Я должен признаться, что чувствую себя отлично. Я уже не так нервничаю на ферме, рядом с тобой и... с этой индейкой, которая не перестаёт за мной ходить!
Max [смотрит на индейку] Да, Я ВИДЕЛ ТЕБЯ, ты странный тип!
Rooster Хмф.
[прыгнул на крышу грузовика]
Max В общем, я слышал, как Кэти сказала, что мы уезжаем завтра... О, э-э...
Rooster [начинает выть]
Max Ты хочешь, чтобы я, э-э... Ты хочешь, чтобы я поехал?
Rooster [смеётся] Да это же то, что мы там делаем. Хочешь со мной?
Max [запинается] О-о, да! Ладно, круто!
[забирается на крышу грузовика]
Rooster Хех. Готов попробовать. Аууууууууууу!
Max Аууууу...
Rooster Давай, парень, ПОГЛУБЖЕ, из самого нутра.
[присоединяется к общему вытью]
Rooster Вот так.
Max Хех.
[продолжают выть на луну вместе с Петухом]
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Molly Я объявляю это собрание Супергеройских Животных открытым. Командир Лошадка, пожалуйста, зачитай протоколы с прошлого собрания.
Molly [смотрит на бумагу] Спасибо. И помните, преступность не дремлет. Мы должны быть готовы.
Molly's Dad Пора, Молли, пора идти.
Molly Ой, я опоздаю в школу.
Molly [после звонка папы] Капитан Сноуболл, ты главный, пока меня нет. Чмок.
Snowball [после ухода Молли на игру] Прежде всего, я хочу поприветствовать Белую Грозу, вернувшуюся из стиральной машины, куда её засунули с мокрым одеялом, и с этого момента она будет известна как... Розовая Гроза.
Snowball [садится] Ладно, я пойду осмотрю периметр.
🧡
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Sergei Попробуем завтра ещё раз. Если тигр не справится, тигр станет диким!
[маленький Сергей притворяется, что его рвут, а Хью стонет мрачно]
Sergei [к волкам] Не выпускай тигра из виду.
🧡
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[первые реплики]
Max Ах, дети. Все их любят, да? Ты, наверное, тоже любить будешь.
Additional Voices [его собака крадет у него сэндвич] Эй!
Max Признаюсь честно — я нет. Это я, кстати. Макс. Вот тот маленький песик, который рад, что на него не навалились толпой дети.
Additional Voices [бежит к ним, падает на землю, встаёт, смеётся] Подождите меня!
Max [раздражённо] Уф, ты только посмотри на это.
Duke Хе-хе! Иметь ребёнка — это, наверное, весело.
Additional Voices Нет, чувак, это не весело. Говорю тебе, как только люди приносят домой ребёнка, жизнь меняется навсегда.
Additional Voices [видели как они ехали на овчарке, потом кричал ребёнок] Ха. Вижу это миллиард раз.
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Sergei [когда Дейзи услышала крик и свисток] ДАВАЙ, ТЫ, ТУПАЯ ТИГРИЦА!
Daisy Вот он! Пошли!
Snowball Ха!
[ускоряется и побежал за ним]
Sergei Нам наплевать на всю ночь!
[свистит, и Дейзи с Сноуболлом посмотрели наверх на трамплин]
Sergei ПОШЛИ!
[свистит на Ху]
Sergei [Ху грустно стонет] Ты тратишь время Сергея впустую!
[свистит на Ху и снова стонет]
Daisy Нужно что-то делать.
[когда Ху падает с трамплина, и цирковые тренеры его ловят]
Snowball Давай.
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Cat Lady Я объявляю это собрание Супергероев-животных открытым. Командир Лошадка, пожалуйста, зачитай протокол с прошлого заседания.
Cat Lady [смотрит на бумагу] Спасибо. И помните, ребята, преступность не дремлет. Мы должны быть готовы.
Molly's Dad Пошли, Молли, пора идти.
Cat Lady Ой, я опаздаю в школу.
Cat Lady Капитан Снежок, ты у руля, пока меня нет. Чмок.
Snowball [после того как Молли ушла играть] Прежде всего, я хочу поприветствовать Белого Грома, который только что вернулся из стиральной машины, куда его положили с влажным одеялом, и теперь он будет известен как... Розовый Гром.
Snowball [садится] Ладно, я пойду проверю периметр.
🧡
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Duke [говорит во сне] Наконец-то поймал тебя, хвост.
🧡
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Harrison Ford
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Patton Oswalt
Кевин Харт
Кевин Харт
Kevin Hart
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Tiffany Haddish
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Lake Bell
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Eric Stonestreet
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Ellie Kemper
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Jenny Slate
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Bobby Moynihan
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Hannibal Buress
Крис Рено
Крис Рено
Chris Renaud
Ник Кролл
Ник Кролл
Nick Kroll
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