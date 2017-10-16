Ладан-навигатор, 2016

Большое православное путешествие монаха Закхея. Первая часть "МИР" 2011-2013: Первое послушание, данное монаху после пострига - создать лучший ладан, наладить его производство и продажу. Сбор лучших рецептов и ингредиентов приводит Закхея к необходимости посетить более 15 стран мира. В их числе Украина, Молдова, Греция, США, Франция. В этом путешествии он должен ощутить свое новое качество. А где путешествие - там и приключения. Вторая серия "ВОЙНА"2014-2015: Второе послушание Закхея - отвезти созданный им ладан на Донбасс. И распределить его по приходам. А также нужно отвезти 1500 нательных крестиков и раздать их ополченцам. Тысячи километров предстоит преодолеть монаху на автомобиле.