Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ладан-навигатор

Ладан-навигатор, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Большое православное путешествие монаха Закхея. Первая часть "МИР" 2011-2013: Первое послушание, данное монаху после пострига - создать лучший ладан, наладить его производство и продажу. Сбор лучших рецептов и ингредиентов приводит Закхея к необходимости посетить более 15 стран мира. В их числе Украина, Молдова, Греция, США, Франция. В этом путешествии он должен ощутить свое новое качество. А где путешествие - там и приключения. Вторая серия "ВОЙНА"2014-2015: Второе послушание Закхея - отвезти созданный им ладан на Донбасс. И распределить его по приходам. А также нужно отвезти 1500 нательных крестиков и раздать их ополченцам. Тысячи километров предстоит преодолеть монаху на автомобиле.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Александр Куприн
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершился Международный кинофестиваль им. Саввы Морозова 5 октября в Москве завершился 3-ий Международный кинофестиваль имени Саввы Морозова, в рамках которого было представлено 30 фильмов из 10 стран мира на тему выбора - нравственного,
Написать
16 октября 2017 14:04
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши