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Мой отец и мой сын Мой отец и мой сын
Киноафиша Фильмы Мой отец и мой сын Мой отец и мой сын, 2005: актеры и роли
Babam ve Oğlum Мой отец и мой сын 2005 / Турция
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Мой отец и мой сын, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чаган Ырмак Çağan Irmak
В ролях
Фикрет Кускан Fikret Kuşkan Хюмейра Hümeyra Четин Текиндор Четин Текиндор Çetin Tekindor Сериф Сезер Şerif Sezer Халит Эргенч Халит Эргенч Halit Ergenç
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