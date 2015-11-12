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Кредит на убийство
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Кредит на убийство, 2015

2015 / Израиль
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Видео казни появилось в Сети сразу после жестокого убийства двух мигрантов. Причем пока российские силовые органы демонстрировали странную апатичность в деле расследования, нацисты вполне откровенно взяли на себя ответственность за него. В этой ситуации израильский режиссер проникает под видом сочувствующего в самые темные закоулки фашистского андеграунда, чтобы найти и обличить убийц. Однако результат – документальный триллер «Кредит на убийство» – представляет зловещую картину: множество нерасследованных преступлений, совершенных в России на почве ненависти, остаются безнаказанными, возможно, именно потому, что совершены при содействии властей.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Влади Антоневич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кредит на убийство 1 постер
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