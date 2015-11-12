Кредит на убийство, 2015

Видео казни появилось в Сети сразу после жестокого убийства двух мигрантов. Причем пока российские силовые органы демонстрировали странную апатичность в деле расследования, нацисты вполне откровенно взяли на себя ответственность за него. В этой ситуации израильский режиссер проникает под видом сочувствующего в самые темные закоулки фашистского андеграунда, чтобы найти и обличить убийц. Однако результат – документальный триллер «Кредит на убийство» – представляет зловещую картину: множество нерасследованных преступлений, совершенных в России на почве ненависти, остаются безнаказанными, возможно, именно потому, что совершены при содействии властей.