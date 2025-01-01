Цитаты из фильма Однажды эта боль принесет тебе пользу
James SveckМеня зовут Джеймс Свек. Мне семнадцать, и... я не люблю много говорить. Я ненавижу политику, организованную религию и... всё такое. Люди постоянно рассказывают о своей жизни, но их жизнь вовсе не так уж и интересна. Говорить стоит только тогда, когда есть что-то действительно интересное или когда это необходимо. Мне нечего сказать.
James SveckЛюдей вокруг полно. У каждого свой ритм. У меня его нет. Я вижу, как все двигаются в такт, понимаешь? Надо бежать туда, сюда. Смеяться, танцевать, что угодно, а у меня внутри — тишина, будто глубоко — какая-то маленькая поломка в самых потаённых уголках второго хромосомного набора ДНК, которая делает меня... другим.
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Man VisitorКак зовут этого художника?
James SveckУ него нет имени. Точнее, есть, но он себя так не идентифицирует.
Woman VisitorПочему же?
Man VisitorЭто интересно. Он утверждает, что личность — это изменчивая вещь и её не стоит ограничивать чем-то таким жёстким, как имя. Видите ли, он считает, что если у художника есть имя, то люди платят за это имя, а не за искусство. Это способ отделить художника от его творчества.
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James SveckВот что делает любовь? Превращает тебя в марионетку? Это всё равно что пытаться поговорить с попугаем или с кем-то, кто перенёс лоботомию.
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James SveckМоя мама сказала, что ты... ну, типа «жизненный тренер»? Ты так себя называешь?
Life CoachКак ты думаешь, то, как мы себя называем, имеет хоть какое-то отношение к тому, кто мы на самом деле?
James SveckКогда речь идёт о профессии — да. И, пожалуйста, не делай так.
James SveckЯ чувствую себя как пустая пластиковая бутылка посреди океана без крышки — вода может свободно заливаться внутрь. Скоро я наполнюсь, а потом... а потом я начну тонуть.
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Sue Kenney[болтовня]Я просто не хочу, чтобы люди думали, что я из Северной Дакоты. Понимаешь, там огромная разница между Северной и Южной Дакотой. Это как... разница между Северной и Южной Кореей. Ну, не то чтобы Северная Дакота была коммунистической, я имею в виду...
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James SveckМне нравятся музеи, потому что это одно из немногих мест в мире, где тебе никто ничего не пытается впарить.
James SveckНенавижу, когда люди так говорят. В большинстве случаев они точно знают, что делать. Спроси себя, чего ты действительно хочешь.
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NanetteЯ думаю, что когда доходишь до конца своей жизни, нужно задать себе всего два вопроса. Жил ли я полной жизнью? И любил ли я искренне? Если на оба можно ответить «да», значит, ты свободен.
James Sveck[чокаясь стаканами с холодным чаем]За то, что мы живы.
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Nanette[надпись в книге]Мой дорогой Джеймс, будь терпелив и силён. Однажды эта боль тебе пригодится.
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[последние слова]
James SveckЕсли уж я сумасшедший, то что, чёрт возьми, все остальные?
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[первые реплики]
James SveckЯ бы хотел, чтобы весь день был как утро, когда люди ещё связаны со своими снами, сосредоточены на себе и... и ещё не готовы вступать в контакт с миром. Если бы всегда было утро, я бы справился.
James SveckУ меня нет достаточно сил, чтобы тебя остановить.
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James SveckПочему тебя волнует, пойду я в колледж или нет?
Gillian SveckМне, честно говоря, всё равно. Но если ты не пойдёшь, мама никогда не замолчит об этом, а сейчас с этим приходится разбираться мне. Я хочу, чтобы ты собрался и пошёл — тогда мама будет довольна, папа будет доволен, и я тоже.