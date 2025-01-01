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Киноафиша Фильмы Однажды эта боль принесет тебе пользу Цитаты из фильма Однажды эта боль принесет тебе пользу

Цитаты из фильма Однажды эта боль принесет тебе пользу

James Sveck Меня зовут Джеймс Свек. Мне семнадцать, и... я не люблю много говорить. Я ненавижу политику, организованную религию и... всё такое. Люди постоянно рассказывают о своей жизни, но их жизнь вовсе не так уж и интересна. Говорить стоит только тогда, когда есть что-то действительно интересное или когда это необходимо. Мне нечего сказать.
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Gillian Sveck Как по буквам пишется facsimile?
James Sveck Пользуйся проверкой орфографии.
Gillian Sveck Я уже пользовалась, но она не работает, потому что я совсем не в теме.
James Sveck F-A-C-S-I-M-I-L-E.
Gillian Sveck А буквы X нет?
James Sveck Нет.
Gillian Sveck Тогда почему "факс" с буквой X?
James Sveck Потому что мир жесток и бессмысленен.
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Life Coach Так ты считаешь, что ты ненормальный?
James Sveck Я даже не знаю, что такое норма. Нью-Йорк — странное место, чтобы чувствовать себя одиноким.
Life Coach Почему?
James Sveck Людей вокруг полно. У каждого свой ритм. У меня его нет. Я вижу, как все двигаются в такт, понимаешь? Надо бежать туда, сюда. Смеяться, танцевать, что угодно, а у меня внутри — тишина, будто глубоко — какая-то маленькая поломка в самых потаённых уголках второго хромосомного набора ДНК, которая делает меня... другим.
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Man Visitor Как зовут этого художника?
James Sveck У него нет имени. Точнее, есть, но он себя так не идентифицирует.
Woman Visitor Почему же?
Man Visitor Это интересно. Он утверждает, что личность — это изменчивая вещь и её не стоит ограничивать чем-то таким жёстким, как имя. Видите ли, он считает, что если у художника есть имя, то люди платят за это имя, а не за искусство. Это способ отделить художника от его творчества.
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James Sveck Вот что делает любовь? Превращает тебя в марионетку? Это всё равно что пытаться поговорить с попугаем или с кем-то, кто перенёс лоботомию.
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James Sveck Моя мама сказала, что ты... ну, типа «жизненный тренер»? Ты так себя называешь?
Life Coach Как ты думаешь, то, как мы себя называем, имеет хоть какое-то отношение к тому, кто мы на самом деле?
James Sveck Когда речь идёт о профессии — да. И, пожалуйста, не делай так.
Life Coach Не делай что?
James Sveck Отвечай на мои вопросы вопросами.
Life Coach Тебя это раздражает?
James Sveck Да, раздражает.
Life Coach Не хочешь выпить?
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Gillian Sveck 1200 долларов за стриптиз?
Marjorie Dunfour Нет, два. По 600 за танец.
James Sveck Подряд или... одновременно?
Gillian Sveck Заткнись, Джеймс!
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James Sveck Где-то читал, что американцы совсем неправильно поняли Фрейда, потому что его неправильно перевели с немецкого.
Life Coach То же самое можно сказать и о Библии. Ты интересуешься психологией?
James Sveck Мне кажется, это такая самовлюблённая разборка своей жизни, которая вытесняет само проживание этой жизни.
Life Coach Ты сказал «печальная жизнь»?
James Sveck Нет, нет, нет, «сказанная» жизнь.
Life Coach Я-я думал, ты сказал «печальная» жизнь.
James Sveck Нет, я-я сказал «сказанная».
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James Sveck Я чувствую себя как пустая пластиковая бутылка посреди океана без крышки — вода может свободно заливаться внутрь. Скоро я наполнюсь, а потом... а потом я начну тонуть.
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Sue Kenney [болтовня] Я просто не хочу, чтобы люди думали, что я из Северной Дакоты. Понимаешь, там огромная разница между Северной и Южной Дакотой. Это как... разница между Северной и Южной Кореей. Ну, не то чтобы Северная Дакота была коммунистической, я имею в виду...
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James Sveck Мне нравятся музеи, потому что это одно из немногих мест в мире, где тебе никто ничего не пытается впарить.
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Marjorie Dunfour Что мне делать?
James Sveck Ненавижу, когда люди так говорят. В большинстве случаев они точно знают, что делать. Спроси себя, чего ты действительно хочешь.
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Nanette Я думаю, что когда доходишь до конца своей жизни, нужно задать себе всего два вопроса. Жил ли я полной жизнью? И любил ли я искренне? Если на оба можно ответить «да», значит, ты свободен.
James Sveck [чокаясь стаканами с холодным чаем] За то, что мы живы.
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Nanette [надпись в книге] Мой дорогой Джеймс, будь терпелив и силён. Однажды эта боль тебе пригодится.
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[последние слова]
James Sveck Если уж я сумасшедший, то что, чёрт возьми, все остальные?
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[первые реплики]
James Sveck Я бы хотел, чтобы весь день был как утро, когда люди ещё связаны со своими снами, сосредоточены на себе и... и ещё не готовы вступать в контакт с миром. Если бы всегда было утро, я бы справился.
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Paul Sveck Нельзя брать салат как основное блюдо.
James Sveck Почему нет?
Paul Sveck Это не по-мужски.
James Sveck Учту.
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Nanette Я всегда хотела научиться играть на кларнете.
James Sveck Почему не научилась?
Nanette Моя мама не одобряла, когда дамы суют в рот длинные цилиндрические штуки.
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Henryk Maria Если бы все должны были верить в то, что делают, в мире было бы сделано очень мало.
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Paul Sveck Ты не думаешь, что уже достаточно нас достал своими выходками? Твоя мать и я редко в чём соглашаемся — но в этом мы единодушны.
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Gillian Sveck Генрих Мария говорит, что назвать ребёнка, а потом неправильно произносить его имя — это тонкая и коварная форма насилия над ребёнком.
Marjorie Dunfour Ну, дорогая, это совсем не в моём стиле. Если бы я собиралась тебя унижать, то уж точно не стала бы делать это тонко.
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Paul Sveck Я хотел задать тебе вопрос.
James Sveck У меня нет достаточно сил, чтобы тебя остановить.
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James Sveck Почему тебя волнует, пойду я в колледж или нет?
Gillian Sveck Мне, честно говоря, всё равно. Но если ты не пойдёшь, мама никогда не замолчит об этом, а сейчас с этим приходится разбираться мне. Я хочу, чтобы ты собрался и пошёл — тогда мама будет довольна, папа будет доволен, и я тоже.
James Sveck А как же я?
Gillian Sveck Ты всё равно никогда не доволен.
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James Sveck У меня есть отец, который делает пластику; мать, чей брак едва продержался выходные; сестра, которая в 23 года уже пишет мемуары; и ты считаешь, что мне нужен психотерапевт.
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James Sveck Мне нравится читать. Я хожу в кино.
Marjorie Dunfour Ну, это всё хорошо, Джеймс, но как насчёт того, чтобы полюбить что-то более настоящее?
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[В лифте с незнакомой женщиной, стоящей позади]
James Sveck Можно спросить у тебя кое-что?
Paul Sveck Что?
James Sveck Ты гей?
[Джеймс и незнакомка широко улыбаются]
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