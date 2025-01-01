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Киноафиша Фильмы Привет из Фукусимы Цитаты из фильма Привет из Фукусимы

Цитаты из фильма Привет из Фукусимы

Marie Ты такая изящная.
Satomi Ты — слон.
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2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
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Материалистка
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Супермен
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